除了善用科技与自动化程序，提升标准化程度也有利于推高建筑流程的生产力。建屋发展局下星期一（9月28日）将推出升级版预制构件目录，进一步规范常用预制构件的尺寸和主要规格。

国家发展部长徐芳达星期五（25日）在建屋局颁奖礼晚宴上，宣布这项消息。从今年12月起招标的预购组屋项目，所使用的预制构件必须符合指定尺寸与规格。本地一般组屋项目使用的混凝土有70%属预制构件。

列入升级版预制构件目录（Enhanced Precast Components Catalogue，简称EPCC）的预制构件有17类，包括梁柱、楼梯与防空壕等。EPCC以建屋局在预制构件建筑方面的经验为基础，并与业者协商后制定。目录规范的主要规格包括混凝土等级和钢筋与连接细节等。

徐芳达说，使用预制构件对整个价值链都有益处。工程顾问可减少花在重复性设计工作的时间，预制构件生产商可扩大生产规模并更好地利用自动化技术，建筑承包商可从更多供应商中做出选择，而工人可在不同的建筑项目中应用已熟悉的施工方法。

“就建屋局的项目规模而言，这些好处会叠加。我们预计EPCC能缩短高达20%的工时。更多供应商生产通用的构件，也将提供更多采购选择，并增强预制构件供应链的韧性。”

列入升级版预制构件目录的预制构件有17类，包括防空壕（左）与阶梯（右）等。（建屋发展局提供）

徐芳达以获得建屋局设计奖的登加市镇Garden Vines和Garden Vale邻里为例，说明建筑标准化并不意味着须牺牲设计。Design Link建筑事务所就充分利用了模块化建筑的优势，还能赋予个别建筑和外墙独特的面貌。

为确保设计保持灵活性，EPCC允许外墙和预制浴室等部分构件拥有不同样式，差异在于尺寸等方面。

建屋局正在开发一个建筑信息模型库，用于标准化单位设计和预制构件，让建筑业更易采用标准化设计。工程顾问可利用现成的模型，而把精力时间专注于设计中有待定制的部分。

徐芳达致辞时指出，建屋局也与业者密切合作，开发和测试高效的解决方案。以缩短工期计划（Shortened Time for Completion Scheme，简称STCS）为例，建筑承包商投标这类项目时，可建议并采用能提高生产力和缩短工期的创新建筑方式与技术；所需额外费用可纳入投标价中。

预制构件搬运装载机内置液压千斤顶系统，可自行起卸大型预制构件。（建屋发展局提供）

承包商提出的一个测试方案为预制构件搬运装载机（Inloader for Precast Component Handling），它内置液压千斤顶系统，因此不必另外动用起重机来抬起大件的预制构件，除节省人力也少用机械。

另一个正在登加市镇测试的方案为三维机器控制挖掘机，这种挖掘机利用卫星定位和数码地形模型，根据已批准的土方工程设计，进行更精确的挖掘，减少测量员在过程中不断测量的需要。测试工作本月展开，预料将于明年上半年完成。

徐芳达也宣布，建设局从即日起，取消组屋工程中使用的预制浴室单位必须完全在工厂预制的规定。

尽管在工厂完工有许多好处，例如缩短工时、节省人力，以及取得更高质量，但也存在其他问题。在工地进行安装时，预制浴室单位最上排的瓷砖可能被损坏，因此工人须在工地现场铺好这些瓷砖。