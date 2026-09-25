与十年前相比，新加坡家长更重视孩子的全面发展但育儿压力没明显减轻，约四分之三担心孩子无法考获他们应得的成绩，或担心孩子未来落后，比率高于2016年的五六成。

尽管近九成家长认同孩子花在补习和增益班的时间过多，但基于同辈压力，约七成仍有意为孩子增加补习和增益班的开销。新加坡家长花在补习的开销过去十年增加约一倍，从2016年的200元中位数增至2026年的500元，经通胀调整后，相当于242元增至500元。

新加坡政策研究所星期五（9月25日）公布“新加坡家长对教育态度”2026年调查，旨在了解家长对我国教育体系的看法和态度，有1500名新加坡籍和永久居民接受调查，他们的孩子就读小学。上一轮调查是在2016年展开。

调查反映，多数家长仍相信新加坡教育体系素质高且竞争力大。更多家长也同意孩子必须从失败和错误中学习，认同这个观点的比率从十年前约62%增至79%。较多家长也重视所选学校是否适合孩子。

然而，家长对全面发展的重视，并不代表压力少了，反而可能转移到其他方面。近88%家长自觉在过去一年至少一次感到压力，高于十年前调查反映的约73.1％。

最多家长担心孩子无法考取应得成绩

根据报告，最多家长担心孩子无法发挥正常水准，考取应得的成绩，有这个担忧的家长占约75%，明显高于2016年约57％。担心孩子未来会落后的家长同样占75%，高于2016年约63%。十年前，最多家长担心如何帮孩子应付多项考试和测验，这个比率已从70.5%减至约64%。这与我国减少测验的教育政策有关，但也可能把压力转向对孩子长期发展以及是否能跟上学习的担忧。

调查也发现，较多居住在三房式和更小组屋的家长担心孩子无法跟上学习，这个阶层有约78%反映这个压力，比率高于十年前的约55％。尽管2016年调查也反映这趋势，但按不同住房类型来看，今年的差距更明显。例如，住五房式和更大组屋的家长有约65%反映同样的压力，对比住三房和更小组屋家长的反馈，两者有13个百分点的差距。2016年调查中，两者的差距为五个百分点。

这反映家庭之间的资源各异，资源较少的可能因缺乏时间、资金或知识，难以为孩子提供适当的支持。

领导这项调查的新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）认为，这些家庭也认同教育重要，希望孩子把握学习，但在变化迅速的大环境，不论是数码化进程或人工智能时代，他们可能也面对更多的挑战，与其他阶层的差距可能因此扩大。支持这些家庭的孩子有时也不能单靠家长，需要广大社会的支持，例如：协助培养孩子的才能，善用直接收生计划等政策。

调查也旨在了解家长的选校决定，与十年前相同，决定“好小学”的首要条件是教师，多达97%家长认为教师必须关注学生社交情绪的发展，约96%认为教师须帮助学生建立稳固的学术基础重要。

至于学校的小六会考成绩记录，以及学生升读知名中学的记录，重视这两个条件的家长分别减少七个和10个百分点。

今年的调查也增设问题，了解家长选择中学时的考量。家长最重视学校是否适合孩子的全面发展，重视品格与价值观的家长占约95%、选择纪律的占约91%，会考虑孩子偏好的占约89%。反映学校成绩的指标仍然重要，例如，约76％家长重视截分点，66.5％重视所选中学的学生会考成绩。