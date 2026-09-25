位于武吉巴督的圣路加医院将启动总值约1亿元的重新发展计划，以提升医疗护理能力，应对人口老龄化带来的需求。发展计划包括增加慈怀疗护床位和新建隔离设施，预计到了2028年初，床位总数将增至273个。

圣路加医院（St Luke’s Hospital）1996年开始运作，是本地首家面向年长者护理的社区医院，目前拥有243个住院床位，每年照护逾7200人。

圣路加医院星期五（9月25日）在30周年慈善晚宴上宣布重新发展计划，并启动院区重新发展基金（Campus Redevelopment Fund）。新基金的目标是在五年内向捐赠者、慈善组织、企业、合作伙伴与社区成员筹集5000万元。晚宴主宾是公共服务统筹部长兼国防部长陈振声。

圣路加医院董事会主席邱鼎昌（右） 将名为“圣路加医院万代兰”（Vanda St Luke’s Hospital）的胡姬花，赠送给30周年慈善晚宴主宾、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声；左为医院院长陈文耀教授。（张俊杰摄）

圣路加重新发展计划聚焦两大重点：扩大护理能力以应对人口老龄化，打造足以应对未来需求的社区医院。工程将分阶段进行，预计第一阶段明年动工，2031年完工。

增建慈怀疗护病房 提供逾60个床位

鉴于人口老龄化和护理需求日益复杂，院方计划增建多一个慈怀疗护病房。到了2028年初，武吉巴督院区将有三个慈怀疗护病房，提供逾60个床位，让更多患有危及生命疾病的病人接受跨专业和以病人为中心的护理，同时为家属提供支持。

圣路加医院自2017年提供住院慈怀疗护服务以来，逐步扩大服务范围，如今也提供门诊与居家护理。

圣路加医院也将和亚历山大医院合作，2030年起分阶段在亚历山大医院新院区，打理最多80个慈怀疗护床位。到时，它的慈怀疗护服务范围将扩大至武吉巴督以外地区。

圣路加医院也计划增强能力，以便未来可应对传染病暴发或大流行病。为此，医院准备设立专门的隔离设施。院方预计将增设约30个慈怀疗护和隔离床位，使总数增至273个。

鉴于人口老龄化和护理需求日益复杂，圣路加医院计划增建多一个慈怀疗护病房。（圣路加医院提供构想视频截图）

随着人口老龄化，医疗和护理需求日益多元和复杂。陈振声在圣路加医院周年晚宴上致辞时说，新加坡需要以多管齐下的方式，应对老龄化挑战，这包括要确保基础设施到位、持续改善医疗体系，以及通过新护理模式，以满足各种不同的需求。

他强调，持续投资于人力资源也很重要，以确保有具备合适技能和秉持正确价值观的人才。他呼吁每个人行动起来，贡献所能，合力应对老龄化带来的挑战。

新加坡已迈入超老龄化社会，超过21%的公民年满65岁。预计到了2030年，这组公民将占四分之一。

新院区增加开放空间 加强与社区连接

圣路加医院重新发展计划的重点之一是加强与社区连接，进一步发挥社区护理、能力建设与合作枢纽的作用，并通过“没有围墙院区”概念，增设更多开放与友好空间。

新院区也将为居民提供更多可参与运动、保健活动及社交互动的机会，以促进健康长寿。

院方也将善用科技与创新，推动卓越康复中心的发展，为病患提供更个人化的服务，并探索新的康复方式，让更多社区病患受惠。

圣路加医院院长陈文耀教授受访时说，除了向社会大众筹款5000万元，院方也希望申请社区乐龄基金（Community Silver Trust），筹得另5000万元。

社区乐龄基金是政府提供的1元对1元捐款配对拨款，以加强社会服务机构在社区护理的服务水平。

截至目前，院方已获约110万元的认捐。