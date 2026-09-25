本周热点全在这！从新的公交乘车礼仪条例，到年轻人咖啡因超标，再到令人热血沸腾的张汇雯“打架”夺金背后故事，本期播客带你快速掌握焦点。

不遵守公交乘车礼仪，罚款能解决问题？

巴士上大声外放音乐、做出不文明举措，或者危及他人安全—— 这些让人苦不堪言的“不文明行为”如今已属违法。随着陆路交通管理局更新规定，违规者最高可面临500至5000元罚款。罚款固然是强硬手段，但面对不习惯戴耳机的长辈，我们能否通过善意提醒与换位思考，从根源上化解噪音困扰？

抹茶拿铁加红牛？你的咖啡因“爆表”了吗？

考生和上班族为了提神，频频混搭“抹茶拿铁加红牛”等能量饮料，导致日常咖啡因摄取量严重超标。长期过量饮用会影响神经发育和睡眠质量，多国也纷纷出手限制高浓度能量饮料。犯困的你是否该考虑换个更健康的提神方式？

凭“打架”夺金牌，张汇雯如何做到？

张汇雯靠和人“打架”为新加坡在亚运会上写下了全新的一章，她不仅带回了综合格斗的历史性首枚亚运奖牌，更为代表团摘下本届亚运会赛事的首枚金牌。面对严苛的赛制与曾击败过自己的强敌，她如何将恐惧化为力量？