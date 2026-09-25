尼泊尔前不久暴发特大山洪与泥石流灾难，震惊国际。新加坡红十字会为赈灾公开筹款，至今筹得超过620万新元。

随着灾情从紧急搜救阶段转向中长期复原，红十字会星期五（9月25日）在记者会上宣布，将在第三轮人道主义赈灾行动中拨款200万元，重点支援高海拔受灾社区的生存和御寒需求、心理疏导与社区重建。

红十字会第一阶段拨出5万元和第二阶段拨出17万元 ，加上最新承诺后累计拨款将超过222万元。其余筹集所得将根据现场评估，陆续投入中长期的社区重建与生计恢复项目。

新加坡红十字会早前派出六人团队，前往尼泊尔努瓦科特与拉苏瓦的灾区实地考察。六人中的三人已回国，包括拥有26次国际灾难救援经验的新加坡红十字会高级总监萨哈里（Sahari Ani，64岁）。

萨哈里在记者会上，描绘了在当地所见。“洪水摧毁大批桥梁和道路，山体严重滑坡，导致陆路交通极为艰难又危险。以往不远的车程如今变成8至12小时，救援物资的运送极度困难。”

根据尼泊尔官方，这场灾难已知在尼泊尔造成超过1450人死亡，另有近6000人仍失踪。

萨哈里说：“有学童在步行上学途中遭遇突发山洪，虽然侥幸逃生，但幼小的心灵遭受严重创伤。许多孩子不仅无家可归，甚至在一夜之间失去父母或父亲。灾区出现很多由妇女撑起的单亲家庭 。”

第三阶段援助将重点关注年长者儿童孕妇 和失去生计家庭

新加坡红十字会秘书长兼总裁本杰明（Benjamin William）说，这场灾难从8月26日发生至今已过去一个月，它可能已淡出新闻头条，但对受灾家庭而言，收拾一切继续生活才刚刚开始。

他在记者会上说：“在第三阶段援助中，我们将重点关注年长者、儿童、孕妇和失去生计的家庭，提供必要的御寒与生活保障。”

本杰明受访时补充说，200万元拨款将用于分发保暖衣物与粮食、开展返校援助、培训当地教师设立“儿童友好空间”提供心理健康支持，并为妇女持家的家庭提供职业培训与生计种子资金。

红十字从8月28日发起公开筹款以来，除了个人与企业捐款外，全岛已有60个社区自发筹款。

本杰明透露，红十字会计划于11月派遣第二支团队赴尼泊尔，考察物资发放进展，并落实学校和诊所等公共设施的恢复与重建。

这个筹款活动将持续至11月30日，公众可通过Giving.sg、PayNow或支票捐款。所有捐款享有100%报税减免。