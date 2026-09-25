针对有论文指出，我国部分公务员可能利用未公开的地铁站选址信息提前购房，政府指出，正审查2007年至2011年参与铁路规划的公务员，是否在后来公布的地铁站附近购买房地产的记录，以查明是否存在不当行为。

公共服务署星期五（9月25日）发文告说，若发现证据显示公务员利用未公开信息购房谋取私利，就会把个案交由警方进一步调查。

美国全国经济研究所（NBER）今年9月发布题为《社会规范能否取代执法？新加坡公职人员购房的证据》的工作论文，探讨社会规范能否自行约束公务员。

论文发现，我国公务员在一些地铁新站选址公布前一两年，购买未来站点附近私宅的比率，高于背景相近的非公务员。作者据此推断，部分公务员可能利用尚未公开的政府信息提前购房。

公共服务署表示，严肃看待论文提出的说法，论文所呈现的统计模式也令人关注。不过，单凭统计模式，无法确定个别公务员当时是否确实能接触到尚未公开的地铁站选址信息，也无法确定这些信息是否影响了购房决定。

公共服务署指出，有关规划中地铁线路和站点的信息或猜测，当时可能已为公众所知，或被用于推销新楼盘。

“一名公务员购买这类楼盘的单位，原因可能与任何未公开信息无关。这些可能性并不意味着无须审查，反而说明为什么必须在作出任何结论前，仔细检视每宗交易。”

公共服务署说，由于交易发生于多年前，当局需要时间调取现存记录，查明每宗交易的情况。