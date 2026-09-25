11支团队针对婚姻、育儿、跨代关系等不同家庭需要，展示巩固家庭关系的提案。其中，飞跃家庭服务中心的“婚姻健身房”让新婚夫妻说出心里话，参与者甚至潸然泪下。

飞跃家庭服务中心辅导员林晓玲（47岁）常年健身，因此想到婚姻与人体一样，需要通过锻炼来保持健康。“婚姻健身房”通过快闪展位走入邻里，希望鼓励新婚夫妻在忙碌的生活中抽空经营婚姻。

她分享先前在盛港进行试点活动时的经历，说：“其中一个环节需要夫妻互相表达对彼此的感谢，有一对夫妻一开始觉得有点尴尬，但太太听了先生的话之后就流泪了，说这是她的先生第一次感谢她的付出。”

凝聚家庭理事会（Families for Life）星期五（9月25日）举办首届“共建家庭提案日”（Build for Families Pitch Day）。来自不同社会服务机构及社会企业的人员组成11支团队，针对从婚育到代际关系等不同层面的需求制定解决方案。

所有参与团队都将获得新加坡政民合作基金（SG Partnerships Fund）旗下“为家庭而设基金”（SG Made for Families Fund）最高5000元的基本资助。其中五支团队的提案脱颖而出，资助额最高为项目成本的80%，上限为5万元。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭担任活动主宾，他在闭幕致辞中说：“我们希望汇聚家庭、社区合作伙伴及创新者，共同了解各家庭的实际需求、测试新构想，并开发切实可行的解决方案，以巩固各个阶段的家庭关系。”

关注智障者家属心理健康 巧用通信科技搭沟通桥梁

社会服务机构MINDS也组队参与制定提案。MINDS看护者互助圈助理经理周家瑞（37岁）说：“通过与看护者的接触，我们发现智障人士家中的兄弟姐妹经常认为自己需要更成熟、懂事，以减轻父母的负担，因此自身的心理健康容易被忽略。”

为此，MINDS提出“Nudge!”方案，针对智障者的兄弟姐妹（13岁至16岁）及他们的家长，通过近场通信（NFC），在父母与孩子靠近时，手机会震动和提示，让孩子选择当下想要的交流模式，协助建立亲子之间的沟通桥梁。

除了飞跃家庭服务中心和MINDS，信义社区关怀服务也是五支优胜团队之一。他们的“婚姻历程剪贴簿”通过每月四次，每次两小时的小组活动，帮助跨国婚姻夫妻了解跨国差异。

信义社区关怀服务家庭部经理李丽丝（60岁）说：“去年本地公民的婚姻有超过四分之一是跨国婚姻，我也接触了很多嫁到新加坡的外国新娘，知道她们在适应新文化环境和家庭生活的困难，所以想通过这个方案帮助她们更好地融入本地社会。”