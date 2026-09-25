国立大学医院推出新加坡首个针对虾类过敏的口服免疫疗法临床试验，希望通过渐进式慢慢让患者尝试的疗法，为受过敏困扰的新加坡患者寻找潜在的新治疗选择。

甲壳类过敏是新加坡最常见的食物过敏之一，预计受影响的人约有9万至15万人。有别于其他许多的过敏症，一般上如果儿童有甲壳过敏，他们成长后，并不能轻易摆脱这个过敏症。

甲壳类过敏通常在青春期或成年期出现，且往往伴随患者一辈子。新加坡先前的研究显示，约5.2%的青少年受其影响，而甲壳类也是本地急诊室中导致食物相关过敏性休克的主因，占相关病例的14%。

目前，患者只能预防接触过敏原，严格避免接触虾类或含虾食物，稍有不慎，便可能引发荨麻疹、肿胀，甚至危及生命的过敏性休克。

首阶段招募30参与者 渐进摄入虾粉建耐受性

国大医院星期五（9月25日）发文告宣布推出新临床试验。试验的第一阶段计划招募多达30名参与者，包括20名接受治疗的患者和10名对照组。研究团队将使用特制虾粉，通过逐渐增加剂量的特制方案，评估口服免疫疗法在建立虾类耐受性方面的安全性和有效性。参与者在接受约8个月至10个月的治疗后，还将接受长达两年的长期监测，以评估疗效的持久性。

国大医院邱德拔—国立大学儿童医疗中心小儿科小儿过敏免疫风湿科顾问医生黄秀盈助理教授指出，甲壳类在本地餐饮中极为普遍，交叉污染难以避免，严格回避是目前唯一的管理方法。这项研究有望助患者安全建立耐受性，改善生活质量。

负责协调试验的资深临床研究协调员江怡慧则指出，研究不仅能评估新疗法，也有助各界更深入了解口服免疫疗法对甲壳类过敏患者的长期益处，并鼓励符合条件的公众积极了解与参与。

今年14岁的卢姿霓自幼患有多种食物过敏，生活处处受限。她不仅在外用餐须仔细甄别配料，甚至曾因担心海外过敏管理而错失学校的攀岩旅行。得知国大医院即将开展试验后，她和家人都跃跃欲试，希望能有机会克服过敏，摆脱长久以来的饮食禁忌。

卢姿霓的母亲陈秋屏也说：“如果姿霓有克服过敏的机会，她想尝试。在理想情况下，我希望她能过上正常的生活，吃她想吃的东西。”