为幼儿园学生制造健康烹饪体验、为小学生打造低糖低脂的食堂、为中学生举办控糖嘉年华并把血糖知识融入体育课……裕廊泉—玉宝区的五所幼儿园和中小学，明年将通过全新的试点计划，增加学生对糖尿病和控糖的认识。

这个名为“控糖校园”（Sugar Smart Schools）的计划由新加坡糖尿病协会推出，参与试点的是裕泉—玉宝区的两所Sparkletots学前教育中心、徳行小学（Corporation Primary School）、孺廊小学（Rulang Primary School），以及维林中学（Westwood Secondary School）。

尚达曼总统星期五（9月25日）在糖尿病协会55周年庆晚宴上致辞时说，我国必须加大力度以降低糖尿病患病率，尤其是从源头预防，包括在孩子的成长过程中，改变他们的饮食习惯并及早发现病征。

尚达曼也是糖尿病协会赞助人。

儿时养成的饮食习惯影响一生的健康

研究显示，儿时养成的饮食习惯会影响一生的健康。尚达曼指出，英国近期的研究发现，在生命最初的1000天内限制摄入糖分，可能使一生中患二型糖尿病的风险降低约35%。

“新加坡健康成长追踪研究”（GUSTO）同样显示，饮食习惯不健康的儿童到了8岁，即使身体质量指数（BMI）正常，血糖调节等代谢功能也已受损。

尚达曼坦言，孩子偶尔吃点甜食没问题，但家长必须避免让吃甜食成为习惯。

一项2024年的研究发现，在低收入家庭的学前儿童中，约有三分之一每天饮用含糖饮料，而在同龄人中这一比率为9%。

尚达曼说：“我们必须找到切合实际且富有创意的方法，支持家庭为他们的未来做出更好的选择。”

糖尿病协会两年前推出“控糖智国”（Sugar Smart Nation）运动，鼓励减少摄取糖分、重视运动量，并呼吁公众对糖尿病患者给予更多理解。

这个运动如今通过“控糖校园”计划扩大至校园，针对不同年龄层的学生设计互动活动，从中学习实用知识，并在校园内鼓励对一型糖尿病学生给予理解与支持。

例如，在裕廊泉—玉宝第275A座组屋的学前教育中心Sparkletots，将为学生设计简单的健康烹饪与备餐体验，让学生亲手制作美食，从中探索和认识各种健康食材。中心也将为教职人员举办健康筛查与身心关怀活动，鼓励他们维持健康生活。

这个中心的校长阿斯林达（Aslinda Bte Mohd Zali）说：“我们期待能提升孩子对健康饮食的认识，鼓励他们自信地做出正确选择。我们也希望动员教师和家长，让这些好习惯继续在学校和家中巩固。”

孺廊小学的食堂将逐步推出低糖低脂选项、减少油炸食品，并张贴海报引导学生选择较健康食物。维林中学则会在休息时间，举办控糖主题的嘉年华，通过互动展位、闯关游戏和挑战项目，以轻松好玩的方式传播保持健康的信息。学生还可以在体育课上，通过运动体验如何调节血糖，让健康知识触手可及。

林凯芯（36岁，护士）的5岁儿子就读的幼儿园参与了这项计划。她说：“我希望孩子明白，选择更健康的饮食并不表示他得舍弃美食，而是要学会如何平衡。我也希望他把这些好习惯带回家，让全家人一起控糖。”