远看像巴士，近看却只有一个座位；没有车门，也没有乘客，一名少年却骑着这辆迷你“巴士”在邻里穿梭，逗趣画面近日在社交媒体疯传，让网民直呼：“新加坡原来还可以这么有趣！”

社交媒体近日流传一段视频，一名身穿白色上衣和短裤的少年，坐在一辆外形酷似公共巴士的迷你小车上，沿着邻里行人道“开巴士”。车身虽然只有普通长凳大小，外观却做成巴士车头模样，黑色“挡风玻璃”、白色车头和长方形车身一应俱全，乍看之下就像一辆被“缩小”多倍的新捷运巴士。

发贴网民拍下这一幕后写道：“或许新加坡还是挺有趣的”。视频迅速引起网民关注，另一个转载视频的账号更打趣地写道：“这辆巴士不需要交通灯”。

有趣的是，这辆迷你巴士显然并非只有一个“路线”。

网民在餐厅 捕捉“车长”身影

另一名网民随后在餐厅“捕获”同一名少年。他上传的照片显示，少年当时就坐在迷你巴士上，双手还放在前方的操控位置，俨然一副“巴士车长休息吃饭”的模样。

从另一张照片可见，迷你巴士以木板等材料制成，车身漆上红、黑和白色，前方装有简单的操控装置和电线。少年坐上去后双脚几乎贴地，整辆车看起来既像巴士模型，也像一辆可以骑乘的自制小车。

由于骑乘者外形年轻，网上也有人猜测他是一名学生，而这辆迷你巴士或是自行制作的作品。不过，骑乘者身份、车辆如何制作、动力来源以及为何会萌生打造“迷你巴士”的念头，仍有待本人进一步说明。

《联合早报》正在向新捷运了解更多详情。