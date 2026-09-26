社交媒体近期出现大量有关日本梅毒“大暴发”、病例“创新高”的贴文，引起亚洲多地对梅毒传播情况的关注。不过，各地病例走势不一，新加坡传染病管理局最新数据显示，本地梅毒发病率已连续三年下降。

传染病管理局项目组总司长林宝莲副教授星期五（9月25日）回复《联合早报》询问时说，新加坡梅毒发病率从2022年的每10万人129例，逐年降至2023年的107例、2024年的86例，去年进一步降至84例。

传染病管理局也证实，目前本地治疗梅毒的标准药物苄星青霉素（Benzathine penicillin）供应充足，可满足现阶段的治疗需求。

梅毒（Syphilis）是由梅毒螺旋体细菌引起的性传染病，感染初期可能出现无痛溃疡，之后可出现皮疹等症状，也可能进入没有明显症状的潜伏期。

据《联合早报》监测，9月以来，不同社交媒体平台陆续出现有关亚洲多地梅毒病例的新闻和贴文，其中日本的情况尤其受到关注，一些贴文称当地梅毒病例“创历史新高”。

不过，日本官方数据显示，当地梅毒病例在2023年达到约1万5000例的高峰后已呈下降趋势。

至于日本出现梅毒药物短缺的说法，则基本属实。三个相关医学学会9月1日发出通知说，制药公司辉瑞生产的长效青霉素制剂将在现有库存用尽后停止供应。日本共同社本月也报道，当地青霉素制剂短缺问题预计要到明年下半年才会缓解。

亚洲其他地区的梅毒病例走势也有升有降。中国大陆今年上半年累计报告超过33万4000起梅毒病例，同比增长3.8%；台湾今年前八个月新增约6900起，同比增长3%。泰国病例则从2022年的8737起，增至2024年的逾2万5000起，两年增加近两倍。

另一方面，香港梅毒病例从2024年的926起，降至去年的824起；韩国也从2024年的2790起，降至去年的2211起，降幅超过20%。

多地病例在相近时期出现升降，并不意味着梅毒正在跨境传播。梅毒主要通过没有采取保护措施的性行为、血液和母婴传播，不会像流感或麻疹那样，通过一般日常接触在人群中扩散。

新加坡传染病管理局提醒公众为自身健康负责。若确诊感染梅毒，应通知目前或近期的性伴侣；有性行为者应定期接受性传播感染检测，若出现相关症状，也应及时就医。