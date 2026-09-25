面对日趋复杂的大国博弈与地缘政治风浪，小国必须先“站得起来”，将自己塑造为连接全球的开放平台，并具备全面认识外部世界的多元文化能力。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声说，小国的生存关键不在于选边站，而在于能否凭着自身实力在国际社会立足。

他星期五（9月25日）在第17届慧眼中国环球论坛闭幕炉边对话中，以华语回答主持人、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲的提问时强调：“不要说选边站还是靠边站，首先要能自己站起来。自己站不起来，不用选边站，不用靠边站；也没有人要我们选边站，没有人要我们靠边站。”

陈振声此前曾多次阐述面对选边站压力时，新加坡永远不能选边站的观念。

他星期五也说，如果自身没有实力和卓越的治理表现，新加坡不可能在国际上赢得尊重。

陈振声以我国受邀列席二十国集团（G20）峰会为例，指出大国决定倾听小国的发言，并非出于简单的“给面子”，而是因为觉得新加坡提出了有实际分量和独特价值的见解。

不过，新加坡不能因当下成就而自满，因为“今天我们做得好的，明天人家也可能复制，也可能赶上我们、超越我们”，因此必须不断寻找新的增值点与合作伙伴，才能巩固生存的现实基础。

陈振声还说，小国面对缺少天然资源与传统地理腹地的客观劣势；新加坡的生存法则，在于将全世界作为腹地，即通过海陆空及网络的衔接，突破没有腹地的局限。

“这把我们所谓没有腹地的局限，变成可以为整个世界做出贡献的新方式，巩固了我们自己的生存。”

语言为窗 培养多元文化视角

小国必须具备的另一能力是如何深刻理解外部世界。陈振声回答如何培养足够双语人才的问题时指出，语言是了解文化的窗口，目的是更好地了解一个文化，而更重要的是如何超越一个文化，在比较复杂的大环境里，让来自不同背景、不同文化的人接触。“这也是我们可以为世界增值的一面。”

他也提醒，不应陷入懂得一种语言就等于了解一种文化的误区，因为无论西方国家还是中国，其内部声音与社会结构，都呈现多元且分化特征。新加坡必须更好地了解不同国家内部的不同声音，再仔细思考如何更好地同对方接触，理解他们的担忧与期待，找到更好的合作方式。

陈振声经常鼓励人们到主要城市以外的地方交流，了解多元的声音，以便做出更好的判断。“不要说你到过北京、上海或者深圳，就说我到过中国，那只是中国的三个城市。也不要说我去了华盛顿、纽约或旧金山，就是到过美国。”

他重申，年轻人应该走出舒适区，不要“去同样的地方拍同样的照片”，而是要敢于前往不同的地方，将不同地区的独到观点带回新加坡，从而准确地把握未来国际伙伴的真实需求。

在问答环节，陈振声也针对人工智能时代的教育、亚细安的融合，以及如何让新移民融入等方面，发表看法。

就中国未来10年的发展，他在结束对话前分析，与其预测特定人选的升迁，不如关注领导层群体的代际转变。他认为，中国下一代领导人成长于改革开放和经济高速增长期；他们思想形成时期的时代背景，与成长于文化大革命时期的现任领导班子截然不同。因此，他们在看待自身与世界的关系，以及中国在世界中的定位时，将呈现深刻而微妙的视角转变。