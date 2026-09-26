继今年7月成立交通青年小组后，文化、社区及青年部与全国青年理事会再成立三个青年团，让年轻人参与讨论城市生活、购屋和体育等与他们息息相关的课题。

文社青部兼交通部政务部长马炎庆星期六（9月26日）在交通青年小组提呈陆路交通总蓝图建议的活动上致辞时说，三个青年小组现已开放报名，欢迎更多青年加入讨论，一起为新加坡未来的发展出谋献策。

成立青年小组是新加坡青年计划下的举措之一。文社青部和青理会将与不同的政府机构，分别成立青年友好城市青年小组（Youth-Friendly City Youth Panel）、购屋之旅青年小组（Housing Journey Youth Panel），以及体育青年小组（Youth Panel for Sport）。

马炎庆说，根据青理会调查，超过八成青年希望参与有关新加坡未来的讨论，因此政府希望让更多年轻人参与探讨与他们切身相关的课题。

其中，青年友好城市青年小组将与国家发展部属下宜居城市中心（Centre for Liveable Cities）及总理公署战略前景研究中心（Centre for Strategic Futures）合作，探讨如何让新加坡成为更适合青年生活、工作和休闲的城市。

购屋之旅青年小组则与建屋发展局合作，让青年分享购屋方面的看法和需求，并共同制定外展活动，协助青年朝置业目标迈进。

体育青年小组将与新加坡体育理事会合作，探讨如何通过运动促进青年身心健康，同时帮助他们建立人际关系和自信。

三个青年小组将从明年1月起陆续展开活动，各小组为期六个月至九个月，最迟在明年9月结束。其间将举办工作坊、对话会等活动。

青年小组开放给年龄介于18岁至35岁的新加坡公民和永久居民报名。三个小组的招募人数和报名截止日期各有不同，成员也须达到一定的出席率。其中，青年友好城市青年小组和体育青年小组的成员，须出席至少八成的主要活动。