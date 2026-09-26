人工智能（AI）翻译工具越来越普及，但要准确掌握新加坡特有的词汇和语境，仍是一大挑战。本地推出新一代AI翻译工具，结合本地语言资源、翻译专业知识和大型语言模型，让AI生成的译文更贴近新加坡语境。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期六（9月26日）在全国翻译委员会（National Translation Committee）会议上宣布推出“新译达2.0”（SG Translate 2.0）。

初步测试显示，在处理新加坡特有词汇和本地语境方面，它的翻译精准度是通用大型语言模型的四倍。

新译达最初于2019年推出。新一代系统由数码部和政府科技局共同开发，并采用超过7000个政府官方用语及历来政府翻译材料等本地语言资源。

陈杰豪致辞时说，新译达2.0的目标不只是打造另一个翻译引擎，而是发展能够“理解新加坡”的翻译科技。

例如，“火锅”一般可译为英文“hotpot”，但在新加坡，许多人更熟悉“steamboat”的说法。陈杰豪指出，这类差异说明，好的翻译不只是把词语译对，也必须掌握当地的语境和文化背景。

新译达2.0目前也用于支持政府网站翻译工具Polyglot，可把网站内容翻译成四种官方语言。目前，数码部和智慧国相关网页已采用这项工具，未来将扩大到更多政府网站。

新译达2.0也开放给公众通过“共创新译”（SG Translate Together）平台使用。陈杰豪鼓励公众试用新译达2.0并提供反馈，协助进一步改善系统。

初步测试显示，由数码发展及新闻部和政府科技局共同开发的“新译达2.0”（SG Translate 2.0），在处理新加坡特有词汇和本地语境方面，翻译精准度是通用大型语言模型的四倍。新译达2.0已开放给公众通过“共创新译”（SG Translate Together）平台使用。（郑一鸣摄）

翻译行业工作小组探讨AI冲击

随着AI迅速改变翻译工作，全国翻译委员会也成立翻译行业工作小组（Translation Industry Workgroup），与翻译从业者、语言社群、服务供应商、雇主和翻译服务购买者等交流，探讨AI时代下，本地翻译行业所需的技能和未来发展方向。

工作小组将通过线上调查和业界咨询广泛收集意见，并参考海外经验，与本地及国际相关人士交流。陈杰豪说，新加坡不会简单照搬其他国家或地区的模式，而是希望通过咨询业界和其他相关群体，制定适合本地情况的方案。

他指出，随着AI能够在短时间内生成译文，目前部分由人工完成的工作，未来可能由AI辅助，甚至实现自动化。

不过，AI翻译能力提升，并不意味着人的专业能力变得不重要。尤其在医疗、法律、金融和大众传播等领域，翻译人员仍须判断译文是否准确，并掌握语境、细微差异和文化背景。

因此，在发展AI翻译工具的同时，全国翻译委员会也继续通过民译达（Citizen Translators）计划，让具备不同语言和文化背景的公众参与翻译工作。

逾3000民译达译者 助提升翻译质量

本地民译达社群目前已有超过3000名成员，除了协助发现政府材料的翻译错误和提供反馈，他们也参与新译达2.0的测试，共为系统提供2450项反馈。

民译达译者也曾协助年长者以母语分享和记录个人故事，为建国先贤纪念园的年长者参与计划提供支援。

陈杰豪以华语和马来语总结时说：“AI或许能让翻译变得更快、更有效率，但真正赋予文字意义的，始终是人。关键在于我们如何善用AI，并结合自身的专业判断，生成不仅准确，而且说得对、听得懂、听得顺的译文。”

本届全国翻译委员会会议以“在AI时代重新思考翻译”为主题，约400人出席，包括翻译从业者、业界伙伴、学者、媒体工作者和公众。会议聚焦AI如何改变翻译工作，以及人和科技如何协作，在保留语言文化和语境差异的同时，改善我国的多语沟通。