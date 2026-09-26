年长者出门买菜，未来或可租用自动驾驶行动辅助工具（PMA）往返住家和巴刹，既减少步行，也免去一路提着重物的不便。这是交通青年小组针对人口老龄化提出的构想之一，希望让年长者出行更便利。

为让年轻一代参与讨论我国未来交通发展，陆路交通管理局、文化、社区及青年部和全国青年理事会今年7月联合成立交通青年小组。小组由超过35名17岁至33岁的青年组成，成员背景多元，既有在籍学生，也有已踏入职场的年轻上班族。

经过三个月的交流、咨询和工作坊后，小组星期六（9月26日）提出七项建议，探讨如何打造更包容、舒适和便利的公共交通系统，包括试行共享自动驾驶行动辅助工具（PMA），以及找出哪些巴士站过于炎热，并采取改善措施。

成立青年小组是“新加坡青年计划”下的举措之一。交通青年小组是今年成立的首个青年小组，另三个青年小组将分别聚焦城市生活、购屋和体育课题。

陆交局和青理会星期六联合发文告说，交通青年小组的建议将与陆交局通过其他渠道收集的公众、业界及利益相关者意见，一并纳入陆路交通总蓝图的检讨工作。新的总蓝图预计于2027年发布。

文社青部兼交通部政务部长马炎庆，在交通青年小组提呈建议的活动上致辞时说，交通规划往往需要在不同通勤者的需求之间取得平衡，青年在参与拟定建议过程中，也能亲身了解交通规划所面对的取舍。

他也乐见参与讨论的青年，主动向公众展开调查，了解通勤者的需求和面对的问题，并以这些反馈进一步完善建议。“尽管经历各不相同，但凝聚大家的是一个共同信念，就是未来的交通系统要能更好地为每个人服务。”

交通青年小组分成七组，各自针对不同的出行课题提出建议。其中一组关注人口老龄化，建议在中峇鲁—合乐（Havelock）一带试行共享自动驾驶行动辅助工具，让年长者更方便往返住家和附近设施。

根据初步构想，年长者可通过手机应用等渠道租用自动驾驶行动辅助工具，由工具载他们到巴刹购物，再返回住处，减少步行距离，也免去提着重物走远路的不便。