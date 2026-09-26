学前教育领域明年将首次设立总统奖，表扬在学前教育和早期干预领域做出卓越贡献，并对整个行业发挥深远影响的工作者。这将是本地学前教育行业的最高荣誉。

社会及家庭发展部长马善高星期六（9月26日）出席常年幼儿培育署奖项颁奖礼时，宣布从2027年起增设“学前教育专才总统奖”（President’s Award for Early Childhood Professionals）。

马善高致辞时说，幼培署自2013年推出奖项以来，已表彰超过300名优秀教育工作者、领导者和学前教育中心。奖项这些年来越来越受学前教育领域重视，提名人数增加，获奖者的专业水平也不断提高，反映整个行业的专业素质不断提升。

新增的总统奖将是学前教育领域的最高荣誉。幼培署指出，总统奖得主将从五个幼培署个人奖项类别的提名者中选出。除了在自身岗位表现卓越，得主还须把影响力扩大至所属机构以外，为整个学前教育领域做出贡献。

得主将由独立评审团选出，评审团成员具备丰富的学前教育和早期干预经验。

马善高说，过去20年，政府不断加强学前教育的培训和专业标准，包括成立国立幼儿培育教育学院，以及扩大从业人员的职业发展机会。

他说，设立总统奖标志着学前教育行业这些年来的转型，也进一步肯定学前教育工作者的专业知识和服务精神。“这群工作者应获得国家给予的最高荣誉。”他希望新奖项能激励学前教育工作者继续提升专业水平。

国际专家献策 提升学前素质

另一方面，为落实“优质学前教育2030”计划，幼培署日前成立国际咨询委员会，邀请来自澳大利亚、香港、韩国和英国的五名国际专家，就我国幼儿教育政策等课题提供意见。委员会由内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭担任主席。

马善高指出，委员会成员几天前与社会及家庭发展部、教育部、幼培署，以及学前教育领域代表会面，探讨如何推展“优质学前教育2030”计划，加强学前教育素质。几名专家也应邀出席星期六的颁奖礼。

今年共有28名学前教育工作者和学前中心获奖，奖项包括杰出幼儿教师奖、杰出学前教育领导奖和学前教育创新奖等。