“每天的救灾和遗体指纹采集工作，都是持续不断的感官冲击——无论是眼前所见、空气中的气味，还是每天面对不同的工作环境，都需要我不断调整自己的状态。”

我国派往尼泊尔支援救灾的35人队伍已安全返回新加坡，新加坡警察部队星期六（9月26日）在勿洛蓄水池的内政团队战备人员协会会所举办午宴，为参与救灾行动的队伍接风洗尘，同时感谢为这次任务提供支持的百余名人员和外部合作伙伴。

负责罹难者身份鉴定工作的陈姵珊助理警监是团队中31名警员之一，她受访时说，这不仅是她首次参与海外救灾行动，也是首次在如此严重的灾难中鉴定罹难者身份。

在队中负责灾难罹难者身份鉴定工作的陈姵珊助理警监透露，大队赶到尼泊尔时，灾难已发生一周，寻获的尸体腐烂程度不一，使指纹采集工作更困难。（李冠卫摄）

她说，大队在泥石流灾难发生约一周后抵达当地，当时寻获的遗体因长时间浸泡在泥水中，腐烂程度不同，使指纹采集工作变得更困难。

陈姵珊指出，她在新加坡的工作流程较为固定，但这次情况特殊，她必须在短时间内根据遗体的腐烂程度，灵活改变指纹采集的方法。“这是一次很好的学习机会，也让我能够检验和磨炼自己的专业技能。”

她无法估计这次行动具体为多少名罹难者采集指纹，但她每天从早到晚工作近12个小时，面对的不只是繁重的工作量，也包括持续的视觉、嗅觉等感官冲击。

她说，在这样的环境下，如何调整自己的状态、保持专注，也是这次任务中必须面对的一项挑战。

《联合早报》早前报道，尼泊尔8月26日发生泥石流灾难，造成大批人员伤亡。新加坡警察部队应尼泊尔方的要求，派出31名警员、两名卫生科学局（HSA）人员和两名内政团队科技局（HTX）的人员，分批前往尼泊尔，支援尼中边境沿线山洪暴发后的救灾工作。

这支35人队伍于9月1日至18日驻守当地，队中包括灾难罹难者身份鉴定（Disaster Victim Identification）和空中侦察的专家、法医，以及指纹鉴定专家。

我国团队与尼泊尔当局紧密合作，进行尸体解剖、指纹采集与辨认，以及训练尼泊尔警方和武装部队人员如何操作无人机深入灾区救灾。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉以主宾身份出席午宴，并在致辞中感谢参与行动的35名人员、后勤支援人员、家属及外部合作伙伴。“感谢这35人在接获通知后短时间内动身，在陌生且充满挑战的环境中不辞劳苦地执行任务，以专业、坚韧和关怀完成职责，在前线为国争光。”

此外，调查团队也持续追查失踪新加坡人的最后行踪，本地的家庭援助中心团队也同时在这段艰难的时期，为受影响家属提供细致且专业的照顾。