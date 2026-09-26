不忍年迈夫妇没家常菜吃，偶尔还酱油配饭，八旬嬷18年来出钱出力，为原本素不相识的两人下厨做菜，过去还天天骑脚踏车两公里送餐，至今没打算停止。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是80岁的林香兰。

约在2008年，林香兰通过教会认识一名男子，并应对方请求，到医院为他的母亲祷告，因此让她认识了曾俊坤夫妇。

她忆述，当时曾俊坤细心为卧病在床的妻子擦脸洗漱，让她留下深刻印象。曾太太出院后，她上门探访，得知夫妻俩平日不下厨，有时只是白饭配酱油，心生不忍，当下决定为他们做饭。

骑车两公里送餐

从那以后，每天中午12时和傍晚6时左右，将煮好的饭菜装进饭盒，再从家中骑脚踏车约两公里送到附近组屋，渐渐成了林香兰的日常。

约八年前，曾太太逝世，但林香兰没有因此停止为曾俊坤做饭。

被问及疫情期间是否曾中断送餐，林香兰说，即使当时必须戴着口罩，她还是照常送餐。她平日也很少出国，原因同样很简单。“我出国就没人煮给阿叔吃。”

记者日前走访时，林香兰展示当天的晚餐菜肴，包括蒸鱼、肉碎炒香菇，以及软骨炖丝瓜鸡蛋汤。她说，平时也会做炒饭、炒面、五香肉、卤肉等。基本就是，她煮什么，都多备一份给阿叔。

“我和阿叔一样，有一点三高，所以我们做菜不放味精，少盐少油，阿叔也能吃。”

18年下来，买菜、下厨、送饭，对林香兰而言早已成为生活的一部分。

问她为什么愿意日复一日为原本没有亲属关系的曾俊坤夫妇做饭，她只说：“人都会老。”

至于这顿饭还会煮多久，她没有给自己设下期限。

“我会一直做下去。若以后阿叔不在了，我就不煮了。”

脚踏车卖了 送餐没中断

每天一通电话、一份家常饭菜，养成多年的默契与友谊。

林香兰忆述，以前每次上门送餐时，曾俊坤的妻子总会拉着她聊天，还常称赞她是难得的好人；曾俊坤性格内向，只是有时会在一旁搭几句话。

“阿嫂走后，阿叔很思念她。后来阿叔听力越来越差，我们跟他说话都要提高声量，有时还要说好几遍。”

随着自己年纪渐长，林香兰出于健康和安全考量，去年将脚踏车卖给一名学生，就不再亲自骑车送餐，但每天为曾俊坤准备晚餐的习惯并没有因此停止。

如今，曾俊坤会乘代步工具前来取餐，或由林香兰的帮佣代送过去。

照顾别人一辈子 相信好心有好报

林香兰年轻时当保姆，前后照顾过39名宝宝。上星期天（20日），她庆祝80岁生日，一对儿女为她举办庆祝会，当年由她照顾过的一些孩子也特地前来为她祝寿。

这些年来一直照顾别人，林香兰也曾在自己需要帮助时感受到陌生人的善意。

她忆述，有一次到圣淘沙游玩时不慎跌倒，身旁五名学生毫不犹豫冲上前将她扶起，让她感激至今，也让她更加相信好人会有好报。