男子在乌节路附近向货币兑换商换钱后疑被盯上，搭扶梯时遭人碰撞，过后发现背包拉链被拉开，约15万5600元现金不翼而飞。警方同日逮捕一男四女菲律宾籍嫌犯。

这起事件发生在星期五（9月25日）下午1时许，地点是在诗家董（Tang Plaza）附近的地下走道。

五名涉案菲律宾籍男女年龄介于31岁至57岁，分别是卢扎诺（57岁，Luzano Wendel Adarna）、比利亚兰达（53岁，Villaranda Juvy Santua）、西尔韦斯特雷（31岁，Silvestre Jocelyn Marquez）、阿尔米恩达（53岁，Almienda Katrina Mae），以及阿贝拉尔（36岁，Abellar Remy Jones）。

警方发文告指出，初步调查显示，一名男子在附近的货币兑换商换钱后，在手扶梯与一群人发生碰撞。男子过后发现背包拉链被拉开，里头15万5600元的现金不翼而飞。

据了解，受害者当时搭手扶梯下楼，当抵达楼下时，前方两人没及时走出扶梯，导致受害者撞了上去，过程中他突然觉得背包变轻了，才察觉不妥。

警方通过调阅电眼和进一步调查，于事发同天确认其中涉案的五人身份后逮捕他们，同时也找回当中的15万2800元。

警方指出，绝不容忍此类猖獗的犯罪行为，并将竭尽全力缉拿涉案者，依法予以惩处。若公众遇上类似事件，请保持冷静，留意涉案者的外貌及特征，并尽快报警。

完整报道，请翻阅2026年9月26日的《新明日报》。