60年来风雨不改坚守摊位，年近九旬的“卖菜嫂”不仅靠卖菜养大五个孩子，菜摊更成为生活的一部分，认为“手停口停”至今不言休。

今年87岁的杨玉英从1966年就开始跟丈夫卖菜，也是首批搬入惹兰红山第112座巴刹的小贩。对她而言，菜摊不只是养大五个子女的地方，更已俨然成为一种精神寄托。

除了星期一休息之外，杨玉英每天凌晨3时都会风雨不改地扶着手推车，慢慢走到巴刹和子女一起开档，帮忙称重和包装各种蔬菜，招待认识半世纪以上的熟客，直到中午打烊才回家休息。

小儿子李登福（60岁）自幼便在摊位帮忙，是一名全职的菜贩，同时也兼职卖保险。他说，父亲于1990年去世后，二姐也加入菜贩工作，大姐则到了周末时来帮忙。

李登福透露，母亲见证了巴刹的变迁与兴衰。“以前的巴刹是挤着进来的，如今大摇大摆地走进来都可以。而且，这边已经是老人区，年轻的顾客非常少，主要都是上了年纪的老街坊。”

当记者问杨玉英有没有打算退休时，她指着肚子用福建话说：“肚子不能退休！”

对她而言，“手停口停”早已经是硬道理，即使现在经济条件改善能留在家里享受天伦之乐，也仍然坚守摊位。

郑福有（87岁）和杨玉英是同座邻居，过去半世纪都会跟她买菜，也会坐下来跟她叙旧聊天。“从前是她和先生一起经营菜摊，如今已经传给了下一代。”

吴女士（57岁）30多年前开始就在同座的熟食中心工作，对于杨玉英年近九旬仍然如此硬朗非常佩服。

“卖菜嫂应该是全巴刹最资深的小贩，可以说她已经成为我们的‘地标’了！”

完整报道，请翻阅2026年9月26日的《新明日报》。