杂菜饭惊见蜈蚣，阿嫂带回摊位讨说法，称女员工说“吃了不会死”，让她气得叫对方吃下去。女员工反驳说自己愿意吃，但对方不敢给她吃。

林女士（60岁）申诉，丈夫星期四（9月24日）上午约10时到武吉巴督第155座咖啡店菜饭摊打包两盒菜饭，带回家给女儿与女婿当午餐吃。“之前也有光顾过，两包饭大约12元。没想到女儿吃到一半时，突然发现饭菜里有一条蜈蚣。”

她透露，女儿当时马上感到反胃，并将吃掉的食物都吐出。“我跟女婿在下午2时左右，带着装有蜈蚣的食物回到摊位反映此事。没想到对方的态度非常恶劣。”

林女士忆述，摊位的员工非但没有道歉，其中一名女员工甚至还跟她说蜈蚣“没问题，吃了不会死”，令她难以接受。“菜饭里面的蜈蚣是黑色的，黑色的蜈蚣就是有毒的，怎么不会死呢？当时我就跟她说，既然没事，那你吃啊，但她又不敢吃。”

《新明日报》记者星期四傍晚走访杂菜饭摊位，这名女员工证实双方确实曾因蜈蚣一事发生争执。

不过她也表明，在对方带着饭盒到摊位，并展示了蜈蚣后，她已第一时间道歉。“虽然无法确定是否一定来自我们摊位，但是我们也愿意退款，而且还跟他们说，可以免费选几样菜，但对方不接受。”

她解释，林女士的女婿当时告诉她，太太一直吐，因此她才说对方可能是因为心理作用才反胃。“其实我的意思只是说，他太太的不适应该不是食物中毒，并没有说‘吃了不会死’。”

她也说，对方当时在气头上，还让她把蜈蚣吃下去。女员工说，其实她可以吃下去，但对方不敢给，估计怕她真的吃下它。“如果一定要吃，我也可以吃下去，但我觉得她当时应该也不是认真的。如果他们真的要退款，或者因为不舒服而去看医生，我们也愿意作出赔偿。”

菜饭摊另一员工：处理食材会更加小心

摊位里的一名男员工对《新明日报》说，他们平时处理食材时都会仔细清洗。

“遇到这种情况，我们也会反省，今后处理食材时会更加小心。”

至于林女士指猪蹄带有怪味，他指对方反映后，员工也当场试吃，但没有发现任何异味。

食品局：正跟进此事

新加坡食品局受询时说，目前正在跟进此事，并指会向提供反馈的公众进一步了解详情，若取得足够的证据，不排除采取执法行动。

食品局强调，食品安全是共同责任。当局将继续制定和执行相关监管措施，而食品业者须遵守良好的食品卫生和处理规范，同时确保营业场所的清洁。

完整报道，请翻阅2026年9月26日的《新明日报》。