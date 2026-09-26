男子醉酒搭德士，竟在车内用酒瓶砸破后车窗，下车后又用酒瓶和拳头狂砸挡风镜，闹完后竟倒在路边睡着，事后也没赔偿司机分文。

来自孟加拉的被告马木（36岁，Mamun AL）面对包括偷窃、蓄意伤人、鲁莽行事、勒索等九项控状，他承认其中四项，被判入狱两年十个月又五周，以及两下鞭刑。

根据案情，2024年1月27日清晨时分，被告在芽笼22巷和朋友喝酒，过后在6时15分拦截德士上车，当时手里还握着啤酒瓶。

醉酒的被告坐在后车座，岂料德士行驶到加冷路时，被告突然用酒瓶砸破车后窗。德士司机（74岁）于是在附近的巴士站停下，下车查看后发现两个后车窗的玻璃都已经被砸破，玻璃碎片散落在车内。

后车窗被砸破，玻璃碎片散落在车内。（取自法庭文件）

此时，被告也下车，司机询问他发生什么事。被告竟大喊，还跑到德士前，不停用啤酒瓶砸向德士挡风镜，挡风镜也因此裂开。被告过后把酒瓶丢到一旁，转而持续不停挥拳揍打挡风镜，过后整个人倒在路边睡着。

德士挡风镜出现多个蜘蛛网状裂痕。（取自法庭文件）

被告的行为导致德士两个后车窗都被砸破，挡风镜也出现多个蜘蛛网状裂痕，司机只好报警求助。警方抵达后，逮捕被告。

德士的维修费用约2197元，被告没有作出赔偿。