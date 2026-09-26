中式火锅店被指用新加坡国歌拍摄宣传视频行径惹议，被网民炮轰后发文道歉。

位于惹兰勿刹一带的商业大厦ARC 380经营的蓝湾海鲜火锅常在微信、Instagram和TikTok上传视频宣传。

其中本月18日上传的一则视频显示，一名相信是经理的白衣男子出现时，其他员工对他敬礼致意，有关背景音乐还使用新加坡国歌《前进吧，新加坡》。这段仅有10秒左右的视频上，还写下了一句“当店里生意不好时......”

视频曝光后在社媒平台引发批评声浪，许多网民呼吁餐馆尊重新加坡，并对视频中使用国歌的做法提出质疑。

有网民写道：“请尊重新加坡。请不要随意使用我们的国歌。”还有人呼吁举报火锅店，因他们觉得国歌不应用作在商业上的宣传用途。

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根据新加坡国家文物局网站的规定，公共和私人机构可在任何适当场合演唱或播放国歌，例如国家庆典或具有重要意义的场合。演唱国歌时应庄重肃穆，不得包含任何贬损或冒犯性的内容。

火锅店：无冒犯之意

《新明日报》致电火锅店欲了解详情，但对方表明早前已经作出回复，必要时会再次联系。

根据蓝湾海鲜火锅发言人早前对媒体的答复，对方指视频本意是一段轻松幽默的短片，旨在与顾客建立更紧密的联系，并称视频并非商业广告，且“绝无冒犯或不尊重国歌之意”。

这名发言人补充道，视频是由负责餐厅社交媒体的员工编辑并发布的。“这是内部编辑上的疏忽，管理审核流程也存在疏漏。”

餐厅为此致歉，并承认使用这音乐确实不妥。

“我们意识到所使用的音乐确实不妥，并尊重公众提出的关切。餐厅在知悉此事后已将视频下架。今后，所有短视频在发布前都将经过管理层审核。”