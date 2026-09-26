回教社会发展理事会每年将派发5000份婴儿玩乐套组，通过育儿指南、童话书和玩具等资源，帮助家长在玩乐中促进孩子从出生到3岁期间的认知、语言、动作和社交情绪发展。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，星期六（9月26日）在福春民众俱乐部举办的“赞颂知识”（Raikan Ilmu）终身学习活动上，主持回教社理会（MENDAKI）婴儿玩乐套组的推介仪式。

这套由竹脚妇幼医院、保健促进局和回教社理会共同开发的套组，包括一本家长指南、以小象为主角的软布绘本和手套玩偶，以及能换装的小熊、无尾熊造型叠叠圈等玩具和组件。

婴儿玩乐套组包括一本家长指南、以小象为主角的软布绘本和手套玩偶，以及能换装的小熊、无尾熊造型叠叠圈等玩具和组件。（周国威摄）

扎吉哈接受媒体访问时说，研究表明，从出生到3岁是孩童的关键成长期，回教社理会希望通过玩乐套组支持年轻家庭，特别是新手父母，帮助他们更有信心地抚育学龄前的孩子。

“过去我们习惯依赖祖父母照顾孩子，如今这（玩乐套组）是帮助年轻父母更好地参与孩子早期教育的方式之一。”

他也说，回教社理会留意到一些学前班孩童的出席率不佳，将努力推动更多措施，鼓励家长重视孩子的学前教育，并更积极参与其中。

新手妈妈：实用又贴心

28岁的家庭主妇娜塔莎与丈夫育有九个月大的女儿莎拉。她受访时说，莎拉刚学会爬，对身边事物充满好奇，特别喜欢抓东西和把东西扔出去。

她认为，套组里的玩具可让女儿练习抓握等动作，也有助培养专注力。“这对新手父母蛮有用处的。”

娜塔莎说，初为人母，她得熬夜频繁喂奶，也得慢慢摸索女儿哭闹时究竟需要什么。过程虽然不容易，但看着女儿一天天健康快乐长大，让她十分欣慰。

育有两个女儿的阿玛丽娜（42岁，公务员）则认为，婴儿玩乐套组既有童话书，也有让孩子动手探索的玩具，内容相当全面。“这会是很好的亲子互动活动，6岁的大女儿能与21个月大的妹妹一起玩乐。”

回教社理会将通过学前教育伙伴、旗下卫星中心和相关活动，每年向新加坡公民和永久居民家庭派发5000份婴儿玩乐套组。有意领取的家长也可到回教社理会网站登记。

另一方面，新加坡回教理事会（MUIS）星期五（25日）发文告说，已派发总额220万元、一次性的生活费补助，给超过5600个符合条件的回教救济金（Zakat）受益家庭。