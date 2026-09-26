因一块防潮布吵架，两客工分别拿锤子和角钢，袭击另一同事，导致对方多处擦伤。

孟加拉籍被告米亚·里多伊（Miah Ridoy，29岁）承认一项持危险武器蓄意伤人的罪行。

案发时，被告受雇于一家建筑公司，是一名水管工匠。其同谋萨基布（Sakib Zabed Hossain，29岁）是同公司的清洁工。受害者则是另一家承包商Home Fibre Builders的天花板抹灰工。

案情显示，这起冲突发生在今年6月9日上午约10时30分，地点位于德明路私宅项目“名门世家”的工地。

当时天空开始下雨，受害者将自己的包放在走道上，并拉过一块原本已盖着其他工人包包的防潮布来挡雨。被告从远处看到这一幕后心生不满，上前与受害者理论。受害者指责被告不愿意共享防潮布，被告一怒之下，将受害者的包直接扔进雨中。

同日下午，萨基布在工地遇到被告，被告向他抱怨受害者早上曾“袭击”自己。得知受害者就在附近工作后，萨基布决定陪同被告前往对质。

过程中，被告手持锤子，萨基布则拿着角钢（angle metal bar）。两人在与受害者发生争吵后，接连挥动武器袭向受害者。受害者见状立即逃离现场，向其他工人求助。

医疗报告显示，受害者的左肘、左拇指，以及右上背部擦伤，拿了五天病假。被告当晚被逮捕，随后被还押。

被告没有代表律师，他为自己所为道歉，求情称当时因愤怒才干案，保证不会再犯。