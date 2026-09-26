疑因旧手机回收交易无法进行，一名男子在怡丰城手机店内情绪激动，不仅朝店员丢掷物品、拉扯电线和破坏店内设施，过后还疑似殴打上前制止的商场工作人员，最终由一名路人上前安抚并带离现场。

这起事件星期五（9月25日）发生，地点是怡丰城的Mister Mobile手机店。

社媒账号sgfollowsall上传的视频显示，一名身穿红色上衣的男子在店外拖拽一个展示架。一名身穿背心、相信是商场工作人员的男子上前阻止时，红衣男子两度挥手打向对方。

另一名身穿黑衣的男子随后介入。他没有与红衣男子发生肢体冲突，而是上前同他交谈。红衣男子随后点头并竖起大拇指，黑衣男子接着搭着他的肩膀，将他带离现场。

视频中另一段相信是较早拍摄的画面则显示，红衣男子站在Mister Mobile柜台前，朝店员方向丢掷物品，并拉扯柜台上的电线。他过后还将电线缠在固定于柜台的柱子上，并多次拉扯，疑似试图将柱子扯开。

视频拍摄者称，事件发生于下午2时30分左右，只知道男子当时向Mister Mobile员工“发泄怒气”，过后也动手打了怡丰城工作人员。

Mister Mobile事后在社媒留言证实，当天下午怡丰城分店确实发生事故，一人因旧机回收无法进行而变得激动，过后返回店内，并损坏部分店内设施。

“最重要的是，我们所有团队成员都安全，没有人需要接受医疗护理。”

Mister Mobile也感谢怡丰城保安人员以及出手协助的热心路人，并指警方很快到场处理。

店家说，事件目前已交由警方处理，他们将向警方提供闭路电视画面协助调查。

店家也呼吁公众不要揣测男子的情况，并说：“我们理解有关人士可能正经历一段困难时期，希望大家不要作出揣测。”

Mister Mobile也说，不会进一步评论事件，怡丰城分店也照常营业。

《联合早报》已联系警方，了解更多详情。