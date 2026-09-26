为拓宽脚踏车和人行道，同时不伤及路旁大树，政府正测试一种掺入回收木屑的铺面材料。这种材料有望让空气和水分继续渗透至树根，减少对树木的影响。

这项为期12个月的试验今年7月展开，由陆路交通管理局和国家公园局与一家日本供应商合作进行。试验地点有两处：圣婴中学附近的实龙岗路上段，以及加基武吉1道靠近惹兰登那加（Jalan Tenaga）交界处一带。

陆交局发言人答复《联合早报》询问时说，这项试验是当局持续探索创新、可持续步道基础设施方案的一部分，目的是让步行和骑行通道更加连贯，同时保留沿途树木。

目前在一些地点，路边的树木和树根阻碍了人行道和脚踏车道的铺设和拓宽。为解决这个问题，当局在人行道旁试铺WoodFlex。这种材料有弹性，也能透水，当局要测试它铺在树根周围后，能否仍让空气和水分到达地下的根系。

据《联合早报》记者观察，加基武吉试验地点原有的人行道不到两米宽，人流较多时若有脚踏车经过，行人就得走到一旁的草地上让路。如今，人行道旁铺上了颜色较深的WoodFlex路面，拓宽了可通行的空间。

在附近工业区工作的黄姓电工（49岁）受访时指出，这一带有不少人骑脚踏车往来，上下班时尤其繁忙。

他说，过去这段路很窄，即使没有行人，两辆迎面而来的脚踏车也无法同时通过，其中一方往往得停下来让路。“现在有了新铺的路，两个方向的脚踏车都可以慢行通过，比较方便。”

加基武吉试验地点原有的人行道较窄。行人和脚踏车迎面相遇时，行人得走到一旁的草地上让路。图中颜色较深的路面，使用的是WoodFlex材料。（林煇智摄）

住在加基武吉附近的廖立成（58岁，销售员）经常使用这条路，步行至地铁站。他说，新增路面拓宽了原本较窄的部分，让行人和骑士有更多空间。“这样不用牺牲绿化，也能有更多走路的地方。特别是下雨天，可以走在新铺的路面上，不用踩进草地，弄脏鞋子。”

不过，廖立成也关注新路面的耐用程度。他说，新材料踩起来比水泥地软，担心随着树根生长，路面会否更容易凸起，以及材料中的木屑会不会因本地气候较快分解。

廖立成说：“这种铺法是否符合经济效益，还得把更换周期、材料和施工人力成本都算进去。”

WoodFlex的原材料包括回收木屑。（陆交局提供）

根据陆交局提供的资料，WoodFlex是在施工现场调配，材料包括回收木屑、碎石、水泥、促凝剂、红色颜料和乳剂。施工人员先称量各项原料，将木屑、碎石和水泥等混合后加入乳剂，再把混合物铺至所需厚度并压实。

铺面一般可用机器压实，但碰到露出地面的树根，则改由人工处理。（陆交局提供）

压实方式则视路旁树木的生长情况而定。铺面一般可用机器压实，但碰到露出地面的树根，则改由人工处理。

陆交局和公园局将在试验期间观察WoodFlex是否耐用、需要多少维护，以及是否适合本地环境。两局将在试验结束后检讨结果，再决定下一步。