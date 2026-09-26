新加坡迈入超老龄社会，老年供养比例今年下滑至每名65岁及以上公民，对应不到三名20岁至64岁的适龄就业公民。不过，受访学者指出，老年供养比例下滑未必意味着家庭看护负担必然加重，关键在于年长者能否更长时间保持健康与独立。

国家人口及人才署星期五（9月25日）发布的《2026年人口简报》显示，公民人口的老年供养比例（old-age support ratio），即每名65岁及以上公民对应的20岁至64岁公民人数，已从2016年的4.7人，降至今年的2.8人。预计到了2030年，还会进一步降至2.4人，2035年减至2.2人。

换言之，10年前大约有近五名适龄就业公民供养着一名年长者，如今已不到三人；10年后可能下降至约两人。

新加坡科技研究局人类发展与潜能研究所社会学科研究主任杨李唯君教授接受《联合早报》访问时说，生育率下降加上预期寿命延长，老年供养比例下跌完全在预料之中。

“这一趋势意味着，与上几代人相比，每名年轻成年人将承担照顾更多年长者的责任，医疗保健系统中的看护需求也将随之增加。然而，一些因素正在或已经改变看护需求。”

也是新加坡人口协会会长的杨李唯君指出，首先，年长者的身体如今更健康、他们受教育程度更高，且工作时间更长，因此能更好地照顾自己，对看护的依赖程度也低于以往。其次，今后将涌现出大量技术创新，如可穿戴设备、传感器及应用于家庭、医院或社区的机器人技术，能够提升老年人看护效率。

另外，我国政府已着手应对这些看护挑战，通过健康SG计划（Healthier SG）将重心从疾病治疗转向早期预防，透过乐龄SG（Age Well SG）计划鼓励居家养老，推动医疗护理与社会看护的融合。

新加坡政策研究所社会研究室兼任首席研究员陈恩赐博士也认为，本地成年人未必面临同时照顾年迈父母和年幼子女的更大压力。“只要年长者更长时间保持健康和独立，他们就不会成为家庭负担，甚至还能帮忙照料孙辈或其他长者。”

专家建议多管齐下 提高生产力兼调控外籍人力

人力资源公司仁立国际执行董事梁昌国博士受访时说，老年供养比例下降，意味着可替补退休或半退休人士的本地新劳动力将越变越少。“试问，在生育率处于历史新低的情况下，年轻劳动力从何而来？”

棘手的是，超老龄社会本身反而会催生更多人力需求，一些服务领域依然离不开人的参与，人才库的缩小意味着雇主间的竞争将日益激烈。

梁昌国预计，医疗与乐龄看护、社会服务、交通物流和酒店餐饮等领域将首当其冲。“人工智能、自动化和机器人可以替代一些工作任务，但能完整取代的职位并不多。”

因此，他建议政府未来要多管齐下，提高生产力与自动化水平、提升年长员工及其他潜在居民群体的劳动参与率、持续推进技能提升与工作重新设计，以及审慎调控外籍人力的引进。