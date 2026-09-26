城市建筑物与公共设施长期面对鸽子聚集、鸟粪污染的卫生隐患，然而传统的驱鸟尖针易生锈，也较不人道。共和理工学院的一组学生从鸽子的脚部结构获取灵感，研发出新的驱鸟装置“再见小鸟”。

“再见小鸟”（Bye Bye Bird Bird）由共和工院团队“Team Mango”设计，由环境海洋科学专业的五名学生组成。

团队队长黄宇恒（18岁）受访时介绍：“鸟类停栖需靠脚部抓握平面，我们就设计光滑凹面，破坏鸟儿的抓握力，使它们无法站立而飞走，既起到阻吓作用，又完全不伤害它们。”

这个驱鸟装置用回收材料制成，单个8厘米模块的制作成本低至3角至7角。它的设计可避免积水，且方便安装于各种建筑的边缘。团段即将给新装置展开实地测试。

“再见小鸟”星期六（9月26日）开始，在纳福城南中庭举行的“2026年西北可持续发展节”上展出。

这个三天的活动由西北社区发展理事会主办，今年的主题为“绿色家园与绿色科技”，现场有互动展区与工作坊，引导居民落实低碳生活。

主宾西北区市长任梓铭致开幕辞时说：“今年的可持续发展节着重于通过绿色科技与实际习惯，让居民拥抱环保生活。我们相信，可持续发展不只是一项全球运动，更是应该从我们称之为‘家’的日常空间做起的个人承诺。”

他透露，“西北绿色家园”计划的参与家庭已从2023年的206户，激增至2025年的1236户，增长了五倍。

“再见小鸟”是“西北青年环保训练营”的获奖作品之一，环保节上还展出另两个得奖作品。

另两支获奖团队则针对减少使用塑料展示创意。其中，义安理工学院团队“The Big 4”推出了“TOTEALLY”便携环保袋。这款环保袋采用坚固防水的降落伞布料，并将支持MagSafe磁吸与钥匙扣功能，搭配手机应用扫码积分，引导年轻人减塑。

南洋理工学院和淡马锡理工学院联合团队“Team Catalyst Changers”则研发出“EcoClean”自动寿司盒清洗系统，通过标准化工序，延长塑料餐盒的寿命以减少废弃物。

西北社理会也表扬积极实践低碳生活的居民。

其中，工程师练镇华（36岁）获颁“西北绿色家园”白金奖。他给新家配置节能电器，并且积极落实垃圾分类与回收。他说：“可持续生活切合实际，可以从简单步骤做起，每个家庭都能带来改变。”