人民协会今年将为“2026年总统挑战”筹集25万元，并计划三年内累计筹款75万元，支持协助个人和社群克服挑战、发挥潜能的项目。

人协星期六（9月26日）在勿洛市镇广场举行“2026年人协关怀@总统挑战”活动，超过1000名居民、志愿者和受益机构代表参与。活动以共融艺术为主题，通过人工智能（AI）辅助创作、手工艺和音乐等活动，让不同年龄、背景和能力的人都能参与。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆致辞时说，人协今年计划筹集的25万元，将用于支持总统挑战旗下约60个项目，帮助面对较大挑战的个人和社群。

马炎庆也是东北区市长和淡滨尼集选区议员。他指出，人协的支持不会只限于今年的总统挑战，而是计划在三年内筹集75万元，让受惠项目能够带来更长远的社会影响。

“接下来两个月，我们的99个青年联系网将继续在全岛与居民接触，提高公众意识，鼓励大家给予支持，也创造更多让居民参与和贡献的机会。”

总统尚达曼是活动主宾。他与淡滨尼西社区艺术与文化俱乐部的基层志愿者、赋能服务中心的服务对象和受益机构代表，一同参与打击乐表演。他也参加AI虚拟形象创作活动，表达对共融社会的支持。

中四学生洪诚翼（右二）是星期六活动的青年志愿者之一，他耐心地协助参与者将卷纸黏贴在杯垫上，制成独一无二的艺术创作。（特约陈来福摄）

受助学生变身“小导师”

17岁的裕廊西中学中四生洪诚翼，也是当天的青年志愿者之一。

他原本参加文礼青年联系网的“Ninja Learn”补习计划，后来主动加入志愿服务，现在每周都会抽出一天，陪伴小学一年级至三年级学生，带他们参加烹饪、理财等生活技能活动。

他受访时说，自己也会参与策划活动，例如教孩子制作日式蛋包饭。除了教他们如何安全使用刀具，他也得维持课堂秩序，并在过程中学习如何与年幼学生相处。

“这些孩子在成长过程中，可能没有太多机会学习生活技能。在他们年纪还小的时候进行教导，能帮助他们建立自信和对未来的志向。”

洪诚翼希望日后成为小学数理教师。这个志向源自他中二时英文教师艾莎（Aisha Lidon）的鼓励。他说，当年教师给予他的肯定，让他更有信心，也激励他从普通工艺源流转入普通学术源流。