加里曼丹林火产生的中度至浓密烟霾飘向我国，我国中部地区的24小时空气污染指数（PSI）星期六（9月26日）晚上8时升至104，达不健康水平。

随着苏门答腊南部及加里曼丹部分地区预计持续干燥，我国未来24小时的空气污染指数料介于中等至轻度不健康水平。

根据国家环境局的烟霾网站，截至星期六（9月26日）晚上8时，全国24小时PSI介于74至104，属于中等至不健康水平。一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米50至110微克，处于正常至偏高水平。

其中，中部地区的空气质量最差，24小时PSI从傍晚6时的96，升至晚上7时的100，晚上8时再升至104，进入不健康水平。

环境局在文告中说，有观察到苏门答腊南部的林火产生烟雾。虽然我国和周边部分地区星期六晚至星期天（27日）预计有阵雨，但苏门答腊南部，以及加里曼丹南部和东部料持续干燥。盛行风预计从东南或西南方向吹来，烟霾仍可能持续影响我国。

环境局提醒公众，在决定未来几小时是否进行户外活动时，可参考一小时PM2.5读数；规划明天的活动时，则应参考24小时PSI预测。

若空气质量达到不健康水平，健康人士应减少长时间或剧烈的户外体力活动，年长者、孕妇和儿童应尽量减少这类活动；有慢性肺病或心脏病者则应避免。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。