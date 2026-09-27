称合作的自由业设计师私吞款项，还私自签下了“无利可图”的合约，室内设计公司竟向客户索讨额外1万5466元的费用，否则就不完成装修工程。客户向小额索偿庭求助，索讨已支付但未完工金额，终获2万元赔偿。

小额索偿庭推事强调，室内设计公司承接装修工程，就须承担履行合约的风险。公司内部若出现涉及员工、代理、分包商或供应商的问题，无论多真实或严重，都是公司与有关方之间的事，不能削弱客户的合约权利，更不能要屋主弥补公司的损失。

国家法院小额索偿庭于9月17日针对有关案件公布了判词，但未揭露两造的身份。

判词显示，屋主在2025年7月27日聘请了一家室内设计公司，为五房式组屋装修，议定费用为7万零800元，由公司的一名自由业设计师代表签署合约。截至同年9月24日，屋主支付了4万2480元给公司，工程随即在9月26日展开。

同年11月，公司的一名董事发现，这名设计师涉嫌挪用应付给分包商的款项；他也认为设计师签署的这份合约让公司无利可图，甚至称这导致公司亏损约3万2000元。

这名董事因此找上屋主，要求对方支付额外费用。当时，公司已经完成了价值约2万1030元的部分装修，未完成的包括原本列为免费的电路装修。董事称，电路装修须收费，便将装修总收费提高到8万6266元5角，比合约所列多出1万5466元5角。

屋主拒绝这样的更动。董事因此通知屋主，公司不会继续已完成部分的电路装修，还会拆走已装上的电路，并且暂停所有装修工程。为防止装修被拆，屋主更换了门锁，并要求退款，但公司拒绝。屋主于是另聘一家室内设计公司完成剩余工程，并且通过小额索偿庭求偿。

员工若未经授权与客户签约是公司“内部问题”

公司辩称不受合约约束，理由包括董事从未阅读有关合约、合约由设计师而非董事签署，以及合约没有盖公司印章。公司也指屋主把工人锁在门外，才是违约的一方。

推事驳回这两项抗辩指出，公司接受4万2480元入账、支付设计师1万8700元的佣金、聘用分包商，并由董事亲自签字向建屋发展局申请拆除工程许可，这些都明确显示他采纳了有关合约。公司不能一面否定合约，又一面指屋主违约。

推事也裁定，自由业设计师有权代表公司签下装修合约。即使公司内部没有正式授权，从屋主角度来看，设计师就是公司的代表，屋主有理由相信他获得授权。公司不能事后以合约没有董事签名或没有公司印章为由而反悔；这些属于公司内部问题，不能用来对付不知情的屋主。

威胁拆卸已装修部分并停工都是毁约

推事进一步解释，公司威胁拆卸已装修部分并暂停项目，这其实已构成毁约。屋主换锁是为了保护自己的财产，公司不能反过来指屋主违约。

针对公司试图重新定价，推事指出，合约变更须双方同意，但屋主从未接受修订报价，因此原合约仍然有效。此外，公司无法证明加价1万5466元5角确实与工程变更有关。董事在音频中说“我只是在平衡成本”，推事认为，公司其实是要屋主弥补自家的内部亏损。

关于赔偿，推事指出，消费者往往会凭直觉要求退还未完成工程款，但根据法律，必须按“修复成本”来计算赔偿，即新承包商实际施工所需的金额。公司收钱后未完成的部分虽相当于合约上的2万1450元，但屋主另聘装修商完成工程的实际支出是3万9558元，所以赔偿应以后者为准。然而，小额索偿庭管辖顶限为2万元，因此只能判他获赔2万元。