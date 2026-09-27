在日常商业往来中，即使没有签署书面协议，仅凭口头默契，或在通讯软件群聊、行业活动中与竞争对手交换定价、客户等商业敏感信息，都可能触犯《竞争法令》。保持沉默并不能免责，必须明确拒绝，必要时离场或退群，划清界限并留存记录。

不成文“君子协定”可能已误踩红线

立杰律师事务所首席经济与政策顾问合伙人唐子筌接受《联合早报》访问时说，哪怕仅与竞争对手分享未来的定价信息，没有任何操纵价格的正式协议，也可能违反《竞争法令》第34节条文。这包括通讯软件上的交流、行业活动中的交谈，或不成文的“君子协定”。

此外，约定不接触彼此客户、分割市场，或行业协会设下禁止招揽竞争、建议价格等规则，只要限制了竞争，都可能越界。