说法识法：业者交流定价看似寻常 或已触动竞争法“警铃”
共享脚踏车业者HelloRide早前两度主动联系竞争对手Anywheel，提议讨论定价。虽然双方最终未展开讨论，HelloRide仍接到新加坡竞争与消费者委员会的警告。中小企业可能误以为《竞争法令》是大集团的“烦恼”，小公司在同行群组里交流行情只是稀松平常，但这些互动实则已越界。本期《说法识法》邀请三名律师及竞消委，解析常见盲区、人工智能时代的新风险，以及企业应如何确保合规。
（插图／张进培）
在日常商业往来中，即使没有签署书面协议，仅凭口头默契，或在通讯软件群聊、行业活动中与竞争对手交换定价、客户等商业敏感信息，都可能触犯《竞争法令》。保持沉默并不能免责，必须明确拒绝，必要时离场或退群，划清界限并留存记录。
不成文“君子协定”可能已误踩红线
立杰律师事务所首席经济与政策顾问合伙人唐子筌接受《联合早报》访问时说，哪怕仅与竞争对手分享未来的定价信息，没有任何操纵价格的正式协议，也可能违反《竞争法令》第34节条文。这包括通讯软件上的交流、行业活动中的交谈，或不成文的“君子协定”。
此外，约定不接触彼此客户、分割市场，或行业协会设下禁止招揽竞争、建议价格等规则，只要限制了竞争，都可能越界。