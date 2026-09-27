婴儿保姆试点计划推出一年多以来，已照顾至少110名婴儿，为家长提供另一个托儿服务选项。

幼儿培育署2024年12月推出为期三年的试点计划，委任三家业者教育保姆（EduNanny by BUTLER）、Kidibliss，以及NannyPro Care为两个月至18个月大的孩子提供保姆服务。保姆会在自己住家或社区场所照顾婴儿；她们须接受培训并通过当局的背景调查。

幼培署答复《联合早报》询问时说，截至今年7月，已有超过110名婴儿获得照顾，另有95个家庭在等待合适的保姆。计划有247名注册保姆，可提供服务。

发言人说，家庭对服务的反馈大多正面，多数家长满意服务并会推荐给其他人。然而，整体采用率一般，主要挑战是如何为有兴趣的家长配对适合的保姆，尤其还需考虑地点的要求。

淡滨尼东和义顺东民众俱乐部是两个供业者提供保姆服务的社区场所。淡滨尼东的中心由教育保姆经营，义顺的由NannyPro经营，两个中心分别可容纳九名和七名婴儿。据了解，Kidibliss也有意在民众俱乐部提供服务。

幼培署答复时说，暂无计划把服务扩大到另一个社区场所，当局会检讨试点计划的进展等因素，再决定未来方向。

政府津贴助收费低于市场保姆

婴儿保姆计划获政府津贴，一天收费分别为16元5角（五小时）和33元（10小时）。这意味着，每周五天使用10小时服务的家长，每月支付719元4角（含消费税），低于市场上介于1200元至3000多元的保姆费。

Kidibliss负责人苏屏心指出，家长对保姆服务的需求强劲，公司接到超过170名家长的询问。地点是家长的首要考量，他们希望保姆住靠近他们，公司会致力于在各邻里扩大保姆团队。政府推出的childmindergowhere网站也方便家长查找住家附近的保姆服务。

NannyPro创办人伍文仙说：“许多家长希望保姆住靠近他们，有的甚至要求保姆住隔壁座，或能通过有盖走道直达保姆家。这使配对工作更困难，即使有保姆可以接任务，也未必能满足家长的需要。”

教育保姆创办人潘大仟也指出，成功配对取决于家长的要求，需要保姆服务的时期、保姆经验等因素。公司的首要考量不是快速地为家长配对保姆，而是得考虑双方需求，让保姆服务可持续维持。截至9月中，教育保姆在试点计划下照顾58名婴儿，包括27名在民众俱乐部的中心获照顾的婴儿。

张淑凤（左）去年加入试点计划的保姆行列，目前在照顾的其中一名婴儿是林恩乐。（受访者提供）

家长：服务较个人化 人数少于托婴中心

家长张心慧（34岁，市场营销人员）在女儿两个月大时使用保姆服务，如今1岁的女儿林恩乐与保姆的关系很好。

她受访时说，列入托婴中心的等候名单后，她原本只想通过试点计划，找临时保姆服务。

“我本来也不太放心把女儿送到陌生人的家，但我能先上门参观，得知保姆很有经验后比较安心。与托婴中心相比，我不必每天为孩子准备尿片和衣物，可把物品寄放在保姆家。保姆会帮孩子洗澡、准备食物，感觉服务比较个人化。”

这让她决定延长保姆服务，直到女儿满18个月。她不介意保姆同时照顾另两名婴儿，毕竟人数还是比托婴中心少，女儿也有其他孩子作伴。根据计划，保姆可同时照顾最多三名婴儿。

另一名使用保姆服务的家长冯姝恩（26岁，公务员）认为，在托婴中心，工作人员对婴儿比例一般是一对五，相比之下，儿子的保姆只照顾两名婴儿，可给儿子更多注意力。保姆有丰富的托儿经验，有时会发视频让她看孩子的情况，这让她能放心工作。

张淑凤（56岁）担任保姆约17年，也有超过10年的学前教师经验。她去年加入Kidibliss，在所居住的五房式组屋照顾三名婴儿，包括张心慧的女儿。

对她而言，同时照顾几名孩子不是问题，退休的丈夫也会帮忙照看。坚信婴儿也需适度活动来刺激感官发展，她会自备玩具和图卡，与孩子互动，唱儿歌给他们听。

她说：“我喜欢与孩子相处，这份居家工作比较灵活，收入还不错。庆幸的是，我接触的家长都通情达理。”