新加坡太原王氏公会迎来成立90周年，计划在保留门面原貌的前提下，将现有三层大厦扩建至六层，为青年团提供更大活动空间，并出租部分楼层以稳定财务。

为筹募扩建基金，公会10月2日（星期五）在胡姬乡村俱乐部举行千人宴，欢庆90周年暨始祖子乔公诞辰纪念庆典，并出版纪念特刊。活动主宾为社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，他也是公会的名誉顾问。

公会会长王邦益接受《联合早报》访问时说，早在10年前，他便与多位理事探讨扩建公会大厦及成立青年团的构想。经过数年筹备，公会在2023年正式成立青年团，现由王邦耀担任团长，同时兼任公会财政。2026年，会员大会通过动议，开放女性会员加入。目前，太原王氏公会约有380名会员，随着新会员加入，平均年龄介于50岁至60岁。

王邦益说：“公会自1936年成立以来，始终秉承敦亲睦族、联络宗谊的精神，为会员提供交流与发展的平台。随着会务不断拓展，原有大厦空间已不敷使用，尤其青年团员的活动需求日增，公会亟需更大的空间以服务宗亲、培养后进。”

回顾太原王氏公会这些年来的重要事迹，第一副会长王丁山提到，公会于1953年购置跑马埔巷7号三层楼单位，并从“南洋王氏总会”更名为如今的“太原王氏公会”。1993年，公会庆祝名誉顾问王鼎昌出任新加坡第一任民选总统；1996年，公会主办世界王氏恳亲联谊大会。

如今，公会除了通过祭祖活动凝聚会员宗亲，每年也组织旅游观光和祭祖恳亲团。2026年，青年团开始主办新春团拜，广受宗亲会员欢迎与支持。接下来，公会计划将寻根工作进一步系统化，积极加强与海外宗亲的联系。

随着会务与活动需求日增，公会的扩建方案也逐步落实。2022年，太原王氏公会在常务会议上通过扩建方案，计划将原有三层大厦增建至六层，总建筑面积从3400平方尺大幅提升至7270平方尺。设计上，公会保留大厦门面原貌，以维持历史风貌与社区记忆，仅在现有建筑后侧及上方进行垂直扩建。方案于2024年获批，工程2026年第三季正式动工。

王丁山提到，新增楼层主要有两方面用途。其一，是提供宽敞空间，供会员及青年团员举办文化活动、讲座、联谊和培训课程，促进宗亲交流与青年参与。其二，是通过出租部分楼层，为公会带来稳定的租金收入，增强财政基础，让会务发展更具自主性，也走得更长远。

王丁山也指出，本地有多个王氏公会，包括开闽王氏总会、金安王姓族人联谊会和海南王氏祠等，而太原王氏公会不分籍贯，凡姓王皆可成为会员。他观察到，过去几次参与海外宗亲活动时，本地各王氏组织虽都来自新加坡，却分头前往；若能同属一个总会，共同代表新加坡参加会更好。

他说：“理事们希望在大厦落成后，能够发挥公会前身，即南洋王氏总会的作用，将王氏宗亲集中在一起，群策群力。”

而要让宗亲组织走得更远，青年参与是关键。王邦益说，随着时代发展与社会结构转变，太原王氏公会成立青年团，希望为公会的持续发展注入关键力量。公会希望通过青年团举办活动，重新唤起年轻一代对宗亲文化的认同与归属感，让他们在互动与合作中建立情感联系。“这也是一个让青年彼此认识、拓展人脉的良好平台，有助于形成团结互助、积极向上的社群网络。”

他也寄望青年团通过举办讲座、文化活动和节庆庆典等形式，让年轻一代深入了解家族历史、传统礼仪，以及中华文化的精髓。他认为，青年团也应积极培养后进的领导能力与社会责任感，通过组织志愿服务、社区关怀和公益活动，鼓励青年参与社会事务。

王邦益说：“在服务社会的过程中，不仅能提升个人能力，为未来接班公会事务打下坚实基础，也能树立公会的良好社会形象。”