以下几个情景，不知大家是否觉得似曾相识？

大家即使没有目睹，也可能在媒体上看到相关报道，类似事件单在今年9月就在《联合早报》上出现过至少三次。其中一起还仿佛是“本地版”的《速度与激情》，一名青年骑着改装过的活跃通勤工具在尼诰大道上奔驰，甚至追上一辆行驶中的休旅车。

违规行为常见 敲响安全警钟

这些事件不禁让人们为当事人捏把冷汗，坦白说也有点令人纳闷。

近年来，当局持续加强对活跃通勤工具的监管，例如从2022年起，电动踏板车和电动助力脚踏车骑士必须通过线上理论测验，才能在规定的公共空间骑行。陆路交通管理局今年8月也查出231起活跃通勤工具违规行为，并扣押46台不合规代步工具。

规矩这么多，执法也持续加强，路上却总是有些人把规则抛诸脑后。那么，我们究竟要管到什么程度，才算够？

陆路交通管理局定期执法，揪出违例用户，并充公不合规的工具。（档案照片）

道路是公共空间，一名骑士的选择，随时可能影响行人、司机和其他骑士。明确的规则，还需配合实际的处罚和执法，才会有效。

过度依赖执法 难阻侥幸心理

问题是，我们不可能每几米路就部署一名执法人员，或在每个转角安装摄像机，时时刻刻监督每一个人的选择。更何况，如果仅是增加规则和处罚，也可能让人越来越依赖外在监督：有人管就守规矩，没人管就觉得可以钻空子。长远来看，这并不是我们希望形成的道路文化。

如果一个人只是因为见到交警才减速，或是不想被罚款才戴头盔，那么他遵守交通规则的动机，可能只是“不想被抓”，而不是“这样做才安全”。

执法固然有其必要，但若没有同时改变环境、认知和行为习惯，那么执法需求就可能不断增加。

首先，与其要求公路使用者不要犯错，有时候不如想办法降低人们犯错的概率。

以文首提到的事件为例，一些违规行为未必只是“不知道规则”，也可能是贪方便、贪快、贪玩，甚至一时兴起。要完全阻止这些行为并不容易，但可以通过环境设计，尽量将一次错误选择演变成事故的机会减到最低。

一个方向是从道路设计着手，将行人、脚踏车和其他活跃通勤工具的使用空间区分开来。陆路交通管理局计划在2030年，将脚踏车道的总长度扩大到1300公里，是一项可喜的进展，但要更完善地容纳其他公路使用者，如行人和活跃通勤工具使用者，仍有待研究。

除了执法和教育外，改善道路设计，妥善分隔公路使用者，也能使公路更安全。（档案照片）

硬件心件并进 落实公众教育

有了硬件设施，公众的“心件”也不能忽略，因为道路设计固然可以减少犯错的机会，却不能取代人的判断和责任。

大家都知道要遵守交通规则，但知道归知道，愿不愿意遵守又是另一回事。除了公众教育，父母和长辈的言传身教对青少年来说同等重要。如果成年人都对规则视若无睹，认为“没人管就没关系”，年轻人要真正理解规则背后的意义，自然更困难。

最理想的情况是，让道路设计、规则、教育和社会规范等因素相互作用，让人们即使在没人监督、没人执法的情况下，也会自发遵守规则，顾及别人，知道自己的行为可能给别人带来什么后果。

能少一点令人捏把冷汗的惊险镜头，或许就是“管到什么程度”的真正答案。