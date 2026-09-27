六名年龄介于31岁至70岁的男女，涉嫌参与未经许可的公共集会，或在禁区内参与集会，将于星期一（9月28日）被控上法庭。部分被告此前曾因类似事件接获警方警告、接受调查或被定罪。

警方星期天（27日）发文告说，六人当中，两人此前已因参与未经许可的公共集会接受调查并接获警告，但之后仍多次涉及无准证集会，或在《公共秩序法令》所规定的禁区内参与集会。另有两人在因相关罪行接受调查期间，仍一再涉及类似事件。

其中，一名31岁男子和一名56岁女子，涉嫌在2024年11月22日和29日，以及2025年1月23日，在樟宜监狱外参与未经许可的公共集会。

31岁男子将面对三项参与无准证公共集会的控状。他此前已因2022年3月29日和4月26日参与无准证集会接获严厉警告，并因其中一起事件妨碍司法公正而接获另一项严厉警告。

56岁女子则面对两项类似控状，涉及2024年11月22日和29日的集会。她曾因2022年的类似事件接获严厉警告，并在本月18日因2025年2月3日在国家法院外参与集会，再次接获严厉警告。

五人涉闯国家法院禁区集会

另外，包括上述31岁男子在内的五人，涉嫌于2025年2月3日在国家法院外参与公共集会。国家法院及周边地区属于《公共秩序法令》下的禁区，五人将各面对一项在禁区内参与公共集会的控状。

其余四人分别是一名37岁女子、38岁女子、63岁女子和70岁男子。

两名女子曾有多项前科

警方指出，37岁女子过去曾多次涉及无准证公共集会，包括2017年和2022年的数起案件，也曾于2024年6月7日参与从诺维娜地铁站前往内政部的公共游行。她此前所受到的处分包括严厉警告和12个月条件警告。

38岁女子过去也曾因公共秩序相关案件受到处分。她曾因2017年和2021年的无准证集会接获警告，也因2024年2月2日组织无准证游行至总统府而被定罪。警方称，她此前受到的处分包括3000元罚款和最长24个月的条件警告。

根据《公共秩序法令》，未经警方批准组织或参与公共集会，可面对最高1万元罚款、最长六个月监禁，或两者兼施，视所抵触的条文而定；在禁区内举行未经批准的集会或游行，刑罚也可能更重。总统府、国会大厦、最高法院和国家法院及其周边地区都属于禁区。

警方说，曾因违反《公共秩序法令》接获警告或受到处分者，不应无视有关警告，警方会对违法行为采取执法行动。

公众若要组织公共集会，应事先向警方申请准证。未经许可但希望表达意见者，则可考虑在符合相关规定的情况下使用芳林公园演说者之角。