9岁那年，刘殷瑞因中风入院并接受大脑手术，因此身体左侧偏瘫，记忆力也受影响。

年幼的他被迫休学半年。其间，他不停告诉自己“明天醒来，我就会恢复正常”，无奈一切并没有如他所愿。

自那以后，他不得不放弃热爱的羽毛球和足球运动，日常生活中也充斥着重重困难：写字速度变慢，做功课需要更长时间，考试时要反复记忆；左手有时会痉挛、抽筋，紧张时甚至会僵硬得难以活动。

不过，他没有因此停止努力。

如今21岁的刘殷瑞，是共和理工学院用户体验设计专业文凭课程的二年级学生。

回顾每一段艰难的时光，他都不断告诉自己：“要坚强，坚持下去！天再黑也会迎来曙光。”

由于课程经常需要大量打字、绘图和做呈现，手部灵活度受限令刘殷瑞做这些事比别人费力得多。同学很快就能完成的内容，他可能要花几倍时间，于是他尝试使用语音输入、借助人工智能工具提高效率。

刚入学时，他也曾被诊断患上格林巴利综合征，再次休学。但他没有把这段时期视为失去的时间，而是一边严格遵循物理治疗计划，一边积极修读线上课程并取得证书；同时，他也参与社服机构AWWA的义工服务。

刘殷瑞一直希望能利用所学，设计出实用且真正能帮助弱势群体的物品，让残障者能够更加独立地生活。

做义工时，他注意到一些残障者携带笨重的尿袋悬挂装置。在与轮椅使用者和物理治疗师密切合作后，他设计并制作了模块化轮椅尿袋挂钩，不仅结构稳固，也更美观、便于使用。

刘殷瑞说：“这让我更加坚信，设计不只是关于美感和实用性，它同时也承载了社会关怀，能起到疗愈作用。”

未来，他希望能继续在设计领域深造，并创办一家社会企业，通过整合辅助设计和心理支持，为残障者、年长者以及看护者等提供服务。