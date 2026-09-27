受境外烟霾影响，本地中部、东部和西部的24小时空气污染指数（PSI）进入不健康水平。

根据国家环境局网站，截至星期天（9月27日）上午9时，24小时PSI为90至130。中部、东部和西部分别为130、117和106，处于不健康水平；南部和北部分别为96和90，处于中等水平。

全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，则介于每立方米35微克至68微克之间。其中，中部和东部分别为68微克和58微克, 处于偏高水平；南部、北部和西部分别为42微克、35微克和40微克，处于正常水平。

PM2.5是烟霾的主要污染物，是空气中直径不超过2.5微米的细小颗粒。它的大小仅为发丝直径的三十分之一左右，人体吸入后会进入肺部，长期暴露在其中可导致肺癌等严重健康问题。

本地中部地区的24小时空气污染指数（PSI）星期六晚上11时攀升至115，达不健康水平。这是我国时隔六天，再有地区的24小时PSI超过100。

环境局星期六下午6时许发文告说，当局观察到苏门答腊南部的林火产生烟雾，虽然我国和周边部分地区星期六晚至星期天预计有阵雨，但苏门答腊南部，以及加里曼丹南部和东部料持续干燥。盛行风预计从东南或西南方向吹来，烟霾仍可能持续影响我国。