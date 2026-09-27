国防部常任秘书（国防）梁颖强与美国战争部政策副部长科尔比（Elbridge Colby），于2026年9月25日在美国华盛顿特区五角大楼共同主持第16届新加坡—美国战略安全政策对话。双方重申两国长期且互惠互利的伙伴关系，以及美国持续参与本区域事务的重要性，包括通过亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）框架参与区域事务。

国防部星期天（9月27日）发文告说，双方就地缘政治发展交换意见，并探讨进一步加强合作的机会，包括根据1990年关于美国在新加坡使用设施的谅解备忘录（1990 Memorandum of Understanding Regarding US Use of Facilities in Singapore）开展合作，以及在防务科技和训练方面加强合作。

国防部常任秘书（国防）梁颖强（左）与美国战争部政策副部长科尔比（Elbridge Colby）在美国华盛顿特区五角大楼共同主持第16届新加坡—美国战略安全政策对话。（美国战争部提供）

梁颖强感谢美方持续支持新加坡的训练及防务科技需求。这些支持有助于新加坡武装部队维持作战准备状态，并发展相关能力。

新美战略安全政策年度对话机制于2006年设立，是两国国防机构之间最高层级的政策平台，为新美双边防务关系设定战略方向。

梁颖强于9月25日至27日访问美国华盛顿特区期间，也会见美国空军部长迈因克（Troy Meink），以及美国战争部情报与安全副部长汉塞尔（Bradley Hansell）。