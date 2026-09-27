新加坡潮州八邑会馆迎来成立97周年，在庆祝晚宴上宣布成功获得2027年第24届国际潮团联谊年会主办权，成为全球首个三度承办这一国际潮人盛会的社团。

八邑会馆会长吴木兴在晚宴上透露，国际潮团联谊年会举行期间，八邑将推出一系列活动，包括国际潮籍博士论坛、潮学国际研讨会、潮人经济论坛、杰出潮人奖等。他致辞时说：“年会筹备工作正稳步有序推进。过去一年，会馆已走访海内外潮团与商会，积极对接资源、凝聚共识。”

届时，八邑会馆作为主办方，将迎来全球4000多名贵客和乡亲，向世界展现新加坡潮人的风采。

八邑会馆在星期六（9月26日）于来福士城会议中心宴会厅大摆筵席庆祝97周年，出席者近千名，主宾为贸工部长陈诗龙医生。

陈诗龙致辞时，赞扬八邑会馆一直努力保留和传承潮汕文化与价值观，包括勤俭诚信、重视家庭、重视教育、饮水思源、有情有义等宝贵传统与美德。他特别提到，八邑会馆通过设立勤学奖、举办潮州青年理事论坛、成立潮商商业导师计划，以及推动青年团和潮女组织的发展，以潜移默化的方式向会员传递这些价值观。

作为潮州人和八邑会馆荣誉顾问，陈诗龙寄望八邑会馆能精益求精，与时俱进，善用现代化科技推动会务发展，同时给予年轻人施展才能的机会，培养他们成为接班人。

八邑会馆也在晚宴上推出全新网站，设计更为新颖，内容更加丰富。新网站除涵盖会馆动态与文史书刊外，还增设潮汕美食与潮汕非遗文化介绍栏目，让乡亲与公众能更全面地认识潮汕文化的多元面貌。