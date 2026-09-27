全国肾脏基金会在盛港综合医院园区，开设本地首个腹膜透析居家体验空间。这有助即将接受腹膜透析的洗肾病患在贴近真实居家环境的场所，练习腹膜透析的操作步骤。

盛港综合医院也是与全国肾脏基金会（NKF）合作的第六家本地公立医院，以鼓励更多肾病患者居家洗肾。

这个体验空间设在盛港社区医院的NKF洗肾中心，它模拟卧室及客厅环境，并配有病患居家洗肾时会使用的腹膜透析（Peritoneal Dialysis）机器和相关用品。中心由一名来自NKF的全职腹膜透析护士负责管理，为有意选择腹膜透析的肾病患者提供培训和咨询等服务。

血液透析（Haemodialysis）与腹膜透析，都属于俗称的“洗肾”。前者把血液“抽出来洗”，通过机器过滤后再输回体内，须定期到医院或洗肾中心进行；腹膜透析则利用身体里的腹膜来“过滤”，将透析液注入腹部后再排出。

NKF早前宣布推出三项计划，推动本地肾脏护理体系转型。其中一项重点计划是用邱德拔遗产基金会捐赠的300万元，与我国公立医院合作，在三年内协助300名患者转向居家腹膜透析。

计划开展半年来已有70名病患接受腹膜透析，接近首年协助100名患者开始腹膜透析的目标。

此外，NKF也已进行超过200次居家访问，为居家洗肾的病患提供后续支持。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长、东北区市长马炎庆（左一）星期天（9月27日）为盛港洗肾中心和腹膜透析居家体验空间主持开幕仪式。（唐家鸿摄）

文化、社区及青年部兼交通部政务部长、东北区市长马炎庆星期天（9月27日）为盛港洗肾中心和腹膜透析居家体验空间主持开幕仪式。

本地宗教组织三皇五帝为盛港洗肾中心捐助200万元，并另拨出5万元作为交通津贴，惠及洗肾病患。