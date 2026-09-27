约两年前施工翻新的实龙岗3道第267座湿巴刹，与食阁和青年社区空间一同组成“实龙岗中村庄”，如今正式揭幕启用，为邻里空间带来新面貌。

马林百列—布莱德岭集选区议员、国会议长谢健平星期天（9月27日）走访实龙岗中村庄（Serangoon Central Village）并主持揭幕仪式。

位于实龙岗3道第267座的湿巴刹，30年租约在2024年期满后由建屋局收回翻新，全面提升设施。

如今实龙岗中村庄由总租户新加坡博彩公司经营。一楼是今年1月重开的湿巴刹，以及由八达岭控股私人有限公司经营的大食汇（FoodHub）食阁。二楼设有全新的社区空间“汇聚传爱心”（Hub With A Heart@Serangoon），由总租户与触爱社会服务合作，供青少年自习、做功课或进行小组讨论。

谢健平致辞时说，新加坡刚步入超老龄社会，但是布莱德岭早在几年前就已进入这一阶段。继续支持年长居民的同时，也希望为年轻人打造一个聚集、学习、合作与交友的空间。

他指出，随着“汇聚传爱心”投入运作，这个目标也已经实现，年轻人形容这里是“这个区最酷的空间”。“自实龙岗中村庄今年较早开放以来，居民的反馈非常正面。居民不仅欣赏改善后的设施，也欣赏这个地方所营造的社区氛围。”

实龙岗中村庄的二楼设社区空间“汇聚传爱心”（Hub With A Heart@Serangoon），供青少年自习、做功课或进行小组项目。开幕日当天，社会企业Comeback在那里举办“Mobile Legends: Bang Bang”电子竞技友谊赛，让青少年通过热门游戏聚在一起。（李冠卫摄）

布莱德岭持有蓝色CHAS卡家庭 可获50元电子礼券

谢健平也在活动上宣布，布莱德岭每户持有蓝色社保援助计划（CHAS）卡的家庭，将获得50元的布莱德岭WeCare电子礼券。居民可从下月1日起申请，礼券由新加坡博彩公司赞助，通过八达岭应用发放，可在实龙岗中村庄的大食汇及第326座组屋的咖啡店使用。

马林百列—布莱德岭议员、国会议长谢健平走访实龙岗中村庄，与居民互动合照。（李冠卫摄）

居民欢迎新设施 摊贩苦恼客流少

受访居民普遍欢迎新设施，不过有摊贩和店员反映，湿巴刹重开后客流仍然偏少。

林弘宇（17岁，学生）与外公一同到食阁用餐，也到湿巴刹买东西。“我们来这里两三次了，食物不错，地方也干净。听说二楼有读书空间，还有插座和冷气。我还没去过，这几天会叫上附近的朋友一起过去读书。”

潘辅侠（68岁，行政人员）在实龙岗住了40多年。设施翻新期间，她到第264座组屋一带的商店买菜。实龙岗中村庄启用后，她曾到过食阁用餐，开幕当天才第一次光顾湿巴刹。

她说：“整个地方十分干净明亮，巴刹档口虽然不多，但该有的都有，鱼、虾和蔬菜价钱还可以。不过自从它重开以来，感觉人潮很少，管理方可能需要多做宣传。”

经营“兴春生果贸易”约17年的梁姓老板（70岁）说，翻新期间他曾在宏茂桥朋友的档口卖，之后选择回来，因为这里有熟客，不过他注意到客流量比以前少。

“人潮不多，可能因为装修得太新，顾客不习惯，觉得没有以前的味道。装修一年多，其他顾客去别的地方后习惯了，不回来了。现在客流量最多只有以前的30%左右。”

“Heng起”鸡肉摊是湿巴刹的新摊贩，在湿巴刹有三个档口，分别售卖猪肉、鸡肉和鱼肉。

员工陶万功（Dao Van Cong，22岁）说，目前主要靠促销来吸引顾客，例如鸡腿肉买三送一。“湿巴刹关了后刚开，人家习惯在其他地方买，所以人潮较少，平日最高一天整百人，周末人潮会比平日多。没有促销的话，可能都没有人来。”

对此，谢健平受访时回应说，这一带的生意在翻新前本来就不太繁忙，这也是翻新的原因，希望为湿巴刹带来新面貌。

他也说，自己几乎每周都会与这里的摊贩交流，因此很清楚摊贩的境况。他强调，能做的宣传，他们都会做。一些摊贩也通过新加坡博彩公司的社交媒体宣传。“我们这边分发电子礼券，也是希望带动一些生意，摊贩本身也在努力。”