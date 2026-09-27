两名阿叔疑因一小包物品占座起口角，甚至嚷嚷要下车“较量”，巴士车长及时出面劝解。

这起事件于星期四（9月24日）下午约5时50分，发生在一辆从宏茂桥巴士转换站开出的新捷运269号巴士上。

热心读者告诉《新明日报》，当时巴士沿宏茂桥3道准备转入4道，车厢内相当拥挤，两名阿叔疑因座位问题发生争执。

他说，其中一名身材较高壮的阿叔，不满另一名较矮的阿叔将随身物品放在邻座，认为对方一人占用了两个座位，导致其他乘客无位可坐。

两人你一言我一语，争执逐渐升级，双方还一度叫对方下车“较量”。

眼看两人越来越激动，一名年轻男乘客伸手挡住其中一人的手臂，并劝双方冷静，不过两人仍继续争吵。

巴士抵达下一站后，较矮的男乘客先从后门下车，并在车外叫对方也下车。高个男子则留在车内继续与对方隔着车门叫骂。

巴士车长随后下车，轻拍矮个男子的背部安抚。在车长劝解下，他慢慢离开。车长随后返回巴士，提醒高个男不要离后门太近，以免被夹。

目击者指，那名年轻男乘客主动上前劝架的行为值得表扬，他也赞扬车长处理得当，化解纠纷。

新捷运发言人陈贵珍受询时证实事件。

她说：“我们的巴士车长介入处理，并协助缓和双方的争执，以确保相关人士的安全。巴士之后继续行程，没有再发生其他事故。