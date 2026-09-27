本地多区空气污染指数和一小时PM2.5近期几度破百，空气素质不佳让不少公众选择戴口罩出行，但口罩功能其实有所不同，受访医生指出，一般外科口罩不足以防霾，N95口罩才有效。

根据国家环境局报告，加里曼丹林火产生的中度至浓密烟霾持续飘向我国，苏门答腊南部的林火也出现烟柱。当局数据显示，本地中部地区的空气污染指数（PSI）星期六（9月26日）晚上8时起就进入超过100点的不健康水平，东部和西部也在午夜过后破百，情况最严重的中部星期天下午达132点，东部为119点，而西部为105点。一小时PM2.5浓度也从星期六晚上进入偏高等级，中部更在午夜达133微克。

空气质量恶化影响公众出行习惯，有公众外出时戴口罩，不过受访医生提醒，普通医用外科口罩与N95口罩存在不同。

国立健保集团陈笃生医院呼吸系统与危重症医学高级顾问医生陈玉宝受访时指出，医用外科口罩主要是用于阻挡较大的飞沫颗粒，降低传染病传播风险，对PM2.5悬浮颗粒的过滤效果有限。在烟霾严重时，只有N95或KN95口罩等呼吸防护器，才能真正有效地过滤微颗粒烟霾，防止其深入肺部。

新保集团区域医疗系统临床负责人兼Phoenix Medical Group家庭医生曾伟杰引述当局资讯指出，研究表明，N95口罩能够对颗粒污染物提供良好防护，对于比2.5微米（即PM2.5）还要小至0.1至0.3微米的微细颗粒，仍具有至少95%的过滤效率。

新加坡伊丽莎白诺维娜医院传染科专科医生梁浩楠解释，普通外科口罩与脸部边缘存在缝隙，会让微小颗粒直接穿透进呼吸道，即使在心理上带来安慰，对抵御烟霾却是“治不了标，也治不了本”。

不过，百汇珊顿医疗总监林韦彬医生则指出，若手头暂时没有N95口罩，必要时佩戴普通外科口罩仍比完全不戴好。

“它至少能在口罩与口鼻之间形成屏障，阻挡较粗糙的灰尘颗粒和某些刺激性物质，缓解部分不适感。”

完整报道，请翻阅2026年9月27日的《新明日报》。