宝马轿车起火狂烧，清洁工急取11个灭火器，与热心民众齐心协助灭火。

这起火患发生于星期六（9月26日）下午4时许，地点是芽笼峇鲁巴刹与熟食中心外的露天停车场。

《新明日报》接获热心读者通报，指上述地点有一辆宝马轿车起火，惊动大批民防人员到场。

根据现场拍摄的画面，黑色轿车的引擎盖起火并冒出滚滚白烟，数名公众拿着灭火器协助灭火。

记者赶抵时，火已被扑灭，民防人员在场调查，一旁地上放着至少八个灭火器。

据观察，轿车的引擎盖被烧出一个大洞，整辆车身则被白色粉末覆盖。不少民众在旁驻足围观。

在熟食中心担任清洁工的阿汀（38岁）受访时说，事发时他正在收碗盘，突然见到停车场传来阵阵白烟，才惊知停着的宝马轿车起火。

“我和一名同事马上跑去打破熟食中心的消防柜，拿出11个灭火器，然后就冲去帮忙灭火了。”

他说，当时情况紧急，附近数名公众见状也过来协助。

“这只是举手之劳，是我应该做的，也感谢附近的好心人出手相助。而且民防人员也很快就到了，火势才没有进一步蔓延。”

离失火轿车最近的茶水摊贩卓女士（65岁）说，警方到场后围起封锁线，调查人员在现场逗留至少四小时。据观察，拖车于晚上7时许抵达，拖走轿车。

新加坡民防部队受询时证实接获通报，火患涉及一辆轿车的引擎部件，消防员用一支水枪和一支消防水管将火扑灭。无人在事件中受伤，起火原因调查中。

车主：车龄五年 刚下车引擎就冒烟

车主透露车子有五年车龄，刚下车不到一分钟，引擎就冒出滚滚白烟。

宝马轿车车主沈先生（34岁）受访时指出，事发时他正准备到熟食中心用餐，岂料刚下车不到一分钟，轿车就突然冒出滚滚白烟，不久后起火。

“我发现引擎起火，就连忙跑远，然后拨电向民防部队求助。”

他指，这辆车买了五年，此前一直没有任何问题，不知为何会突然起火，所幸没有人因此受伤。

完整报道，请翻阅2026年9月27日的《新明日报》。