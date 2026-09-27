迈入第16年的“让爱传出去”活动，星期天（9月27日）在三育中小学举行，100名来自摩绵—经禧、大巴窑东、玛丽蒙、奥云路第47座租赁组屋及基督复临安息日会老人之家的乐龄人士及家属参与，感受社区温情。

这项常年活动由三育中小学、基督复临安息日会重生堂，以及复临社区服务中心联办。今年主题为“同心同行，温暖相伴”，包括早餐会、嘉年华及午宴。外交部兼贸工部政务部长颜晓芳担任嘉宾。

共212名学生参与这项社区服务。活动投入约2万4000元，来自不同社区的受惠者各获70元礼券及30元福袋，并参与投壶、五石子和海娜彩绘等传统游戏及文化活动。他们也可在主题摄影区拍照留念、接受视障按摩师提供的按摩服务，以及享用午餐。

除了举办“让爱传出去”，重生堂和三育中小学的40名义工过去八个月，也上门为居民进行基本健康检查、陪伴居民，并分享实用的健康生活贴士。

活动跨种族跨代际体现社区温情

颜晓芳致辞时说，活动让华族、马来族和印度族乐龄人士欢聚一堂，展现新加坡丰富多元的文化，也有助增进友谊、相互尊重和团结。

她也肯定三育中小学师生与长者的交流，认为这些互动拉近世代距离，丰富长者的社交生活，并促进身心健康。她希望嘉年华能成为珍贵传统，继续凝聚社区、为社区注入力量。

三育中小学校长洪俊杰说，今年活动体现跨越世代与文化界限的力量，拉近人与人之间的距离。他希望师生与长者相处时，每一次交谈、每一阵欢笑、每一段共同经历，都能化为真挚而长久的情谊，加强社区归属感。