女佣多次偷走男雇主和其亲友的首饰和现金，她称为了筹孙子医药费才会犯罪，星期六（9月26日）下午被判坐牢16周。

菲律宾籍被告维尔（43岁，Vael April Daffon）面对三项偷窃控状，她承认其中两项，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在今年1月开始为48岁的男雇主工作，负责照顾雇主的孩子以及做家务。

被告在今年3月至8月16日期间，多次在雇主家偷窃，从两个扑满、橱柜抽屉和雇主的公事包下手，偷走了一条价值3000元的梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）项链和454元现金。

被告也在今年7月，两次带雇主的孩子去探望一名亲友时，从对方的钱包里，偷走203元现金。

被告干案后将项链交给一名同乡帮忙典当。不过同乡来不及典当套现，被告的罪行就被揭发，项链最后物归原主。

警方无法取回被偷走的现金，被告也没有对雇主和他的亲友作出赔偿。

被告通过通译员求情时说，她是为了筹孙子医药费，在走投无路之下才会犯罪。被告也表示为自己的罪行感到愧疚，希望能尽快回到家人身边，希望法官轻判。