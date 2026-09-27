永续发展与环境部星期天（9月27日）在东南区举行对话会，邀请社会各界就气候变化课题提出意见，为制定首个全国气候适应计划收集反馈。

这场对话会是五场全国气候适应地区对话会之一，吸引超过60名居民、基层领袖，以及企业和社区组织代表参与。与会者从日常生活出发，探讨气候变化可能带来的影响，涵盖高温应对、空气质量、粮食保障、水资源管理、海岸防护、防洪建设等课题。

人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希在闭幕致辞时说，新加坡国土面积小、地势低，容易受到全球气候变化和海平面上升的影响，因此政府、企业和个人应当共同采取行动应对。

他指出，政府除了提出通过填海建设长岛，作为防御海平面上升的屏障，也计划将内侧水道发展为蓄水库，以兼顾防洪和水资源安全。此外，政府还计划增建公园、增加绿化，并推动长期政策措施，以提升我国应对气候变化的能力。

迪内希说，社区内也要分享信息和资源，例如居民可以相互提醒，在高温和暴雨天气下互相照应。

预计明年推出的首个全国气候适应计划，将参考对话会收集的各方反馈，探讨新加坡如何进一步加强应对气候变化的韧性。

在对话会参与高温课题讨论的新加坡社科大学陈正见副教授说，高温是大家要共同面对的问题，但高温对不同年龄层居民的影响各异。

“年长者从住家走到户外环境，再前往活跃乐龄中心，这一路的高温可能会让他们身体不适，因而减少外出活动和社交。”

他希望社区可以增加降温点，让年长者在参与活动和课程时感觉更舒适，从而更好地社交和享受社区生活。

参与食品保障讨论的吴景政（61岁，技术咨询）则认为，新加坡有超过1000个社区花园，但其中一些并未真正用于种植蔬果，若能够善用这些空间，不仅可以增加绿化，也能促进社区互动和凝聚力。