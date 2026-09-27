为了让回教家庭更容易了解、掌握和着手进行回教遗产规划，新加坡回教理事会将推出三项措施，包括优化现有的遗产规划指导、推出面向专业人士的回教遗产规划大师班，以及建立新的回教遗产规划服务伙伴网络，为准备落实遗产规划的家庭提供更明确的途径。

内政部兼外交部政务部长、回教遗产规划工作小组主席周凯年，星期六（9月26日）在新加坡博览中心举行的2026年回教遗产规划村（Islamic Legacy Planning Village，简称ILPV）上宣布上述措施。

他说，回教遗产规划工作小组两年前成立时，就思考如何让新加坡的回教家庭更容易进行遗产规划。虽然加深认识很重要，但了解遗产规划和采取行动是两回事，因此下一阶段要把理解转化为行动。

周凯年说，良好的遗产规划不应该让人觉得复杂或遥不可及，家庭应能理解、讨论并有信心采取下一步行动，也可与伙伴和专家共同完成。

推出加强版规划指南 提供更易获取的资料

他指出，回理会将推出加强版《最终Amanah 2.0》指南（Amanah有“受托、托付”之意），根据社区和业者的反馈，提供更新且更易获取的资料，帮助家庭了解遗产规划的选择。

第二项措施是扩大回教遗产规划大师班的对象，从回教宗教师（asatizah）扩展至更广泛的遗产规划领域的专业人士。大师班今年5月先在回教宗教师中试行，已有超过500人报名，扩大后希望让更多专业人士提供更清晰一致的建议。

第三项措施是制定新的回教遗产规划服务伙伴网络，汇集受信赖的法律从业者及其他伙伴，协助个人和家庭采取下一步行动，包括完成回教遗嘱（wasiat）。

周凯年说，这也回应回教家庭常问的问题：“我了解自己需要做什么，但谁可以帮助我完成？”

根据回理会文告，三项措施旨在简化遗产规划过程，让家庭了解选择、获得指导，并在准备好时采取实际行动；更多详情稍后公布。

2026年回教遗产规划村今年踏入第三年，吸引约500名公众和业者参加，现场设探索区、办理区和咨询区，提供公积金及保险提名、预先护理规划、持久授权书认证，以及法律、财务和宗教层面的免费一对一咨询。

今年活动也首次举办业者网络论坛，约150名遗产规划专业人士参加，以加强了解和合作。